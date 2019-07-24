Президент Ильхам Алиев поздравил нового премьер-министра Великобритании (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду направил поздравительное письмо новому премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.
Об этом передает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Уважаемый господин премьер-министр,
Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
Мы придаем большое значение развитию отношений между Азербайджаном и Соединенным Королевством. В этом смысле наше взаимовыгодное сотрудничество вызывает удовлетворение.
Хотел бы особо отметить наше сотрудничество в области добычи и транспортировки нефти и газа. Наша совместная деятельность в энергетическом секторе, успешно продолжающаяся долгие годы, реализуемые нами крупномасштабные транснациональные проекты являются большим вкладом в обеспечение глобальной энергетической безопасности.
Верю, что мы с Вами будем прилагать совместные усилия, направленные на развитие отношений между Азербайджаном и Соединенным Королевством в соответствии с нашими взаимными интересами.
Передаю Вам наилучшие пожелания, желаю успехов в Вашей предстоящей ответственной деятельности", - говорится в письме главы государства.
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