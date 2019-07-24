Лейла Абдуллаева: Переговоры по нагорно-карабахской проблеме ведутся между непосредственными участниками конфликта - Арменией и Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Переговоры по нагорно-карабахской проблеме ведутся между непосредственными участниками конфликта - Арменией и Азербайджаном. Об это, как передает Trend, сказала руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, отвечая на вопрос СМИ относительно высказываний пресс-секретаря МИД Армении об армяно-азербайджанском конфликте.

"Прежде всего следует отметить, что территории, указанные в заявлении пресс-секретаря МИД Армении, являются международно-признанными территориями Азербайджана, находящимися под оккупацией вооруженных сил Республики Армения. Данный постулат находит свое подтверждение как в соответствующих резолюциях Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, так и в других многочисленных решениях международных организаций.

Каждому, кто выступает с заявлениями по конфликту между Арменией и Азербайджаном, в первую очередь, следует ознакомиться с этими документами.

Наша позиция касательно участия армянской общины Нагорного Карабаха на переговорах по урегулированию конфликта неоднократно была озвучена, в том числе, и на высоком уровне. Вновь повторяем, что переговоры ведутся непосредственно между участниками конфликта, т.е. между Арменией и Азербайджаном, а что касается армянской и азербайджанской общин Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, то представители этих двух общин могут быть вовлечены в переговорный процесс на определенном его этапе с согласия всех участников МГ ОБСЕ. Желающие ознакомиться с позицией ОБСЕ по данному вопросу могут прочесть Хельсинкское решение этой организации от 24 марта 1992-го года.

В соответствии с позицией мирового сообщества, основанной на незыблемости соблюдения норм и принципов международного права, статус Нагорного Карабаха может быть рассмотрен совместно армянской и азербайджанской общинами, после того как азербайджанское население, изгнанное из своих территорий в результате проведённой против них этнической чистки, вернется в свои дома, и тем самым, будет обеспечена совместное проживание обеих общин региона.

Должна с сожалением отметить, что сегодня именно руководство страны-агрессора Армении, с одной стороны, говорит о необходимости мирного урегулирования конфликта, а с другой - неприкрыто отдает приказы убивать азербайджанцев.

Истинные намерения Армении, на словах озвучивающей мирные заявления, а на деле еще более усиливающей незаконную военную оккупацию азербайджанских территорий, хорошо известны. Это не первый случай, когда армянская сторона под различными предлогами препятствует достижению положительного сдвига в переговорном процессе", - сказала Абдуллаева.