Шокирующие подробности гибели армянского солдата на оккупированных территориях Азербайджана

25 июля 2019 09:59 (UTC+04:00)

Следственный комитет Армении обнародовал детали гибели военнослужащего, погибшего на днях на оккупированных территориях Азербайджана, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

"23 июля 2019 года в районе 22.55 на боевых позициях N-ской воинской части военнослужащий срочной службы, рядовой Володя Гамлетович Галоян пытался незаконно лишить жизни - убить старшину боевой позиции. Галоян из закрепленного за ним автомата АК-74 преднамеренно выпустил в направлении старшины автоматную очередь, однако по независящим от него обстоятельствам не довел преступление до конца", - написала начальник отдела информации и общественных связей департамента Следственного комитета Армении Наира Арутюнян в своем Facebook.

По ее данным, непосредственно после этого Галоян, взяв закрепленный за ним автомат АК-74, покинул территорию позиции.

"Его тело было обнаружено в 4.2 утра 24 июля в 50 метрах от наблюдательного пункта боевой позиции с огнестрельным ранением в области нижней челюсти, рядом лежал его автомат", - сообщила Арутюнян.

По данному факту во Втором гарнизонном следственном отделе возбуждено уголовное дело по признакам части 1-й статьи 34-104-й (Попытка убийства) и части 1-й статьи 110-й (Доведение до самоубийства) УК Армении, ведется предварительное следствие.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией Вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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