Шокирующие подробности гибели армянского солдата на оккупированных территориях Азербайджана

Следственный комитет Армении обнародовал детали гибели военнослужащего, погибшего на днях на оккупированных территориях Азербайджана, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

"23 июля 2019 года в районе 22.55 на боевых позициях N-ской воинской части военнослужащий срочной службы, рядовой Володя Гамлетович Галоян пытался незаконно лишить жизни - убить старшину боевой позиции. Галоян из закрепленного за ним автомата АК-74 преднамеренно выпустил в направлении старшины автоматную очередь, однако по независящим от него обстоятельствам не довел преступление до конца", - написала начальник отдела информации и общественных связей департамента Следственного комитета Армении Наира Арутюнян в своем Facebook.



По ее данным, непосредственно после этого Галоян, взяв закрепленный за ним автомат АК-74, покинул территорию позиции.

"Его тело было обнаружено в 4.2 утра 24 июля в 50 метрах от наблюдательного пункта боевой позиции с огнестрельным ранением в области нижней челюсти, рядом лежал его автомат", - сообщила Арутюнян.

По данному факту во Втором гарнизонном следственном отделе возбуждено уголовное дело по признакам части 1-й статьи 34-104-й (Попытка убийства) и части 1-й статьи 110-й (Доведение до самоубийства) УК Армении, ведется предварительное следствие.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией Вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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