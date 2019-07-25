Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство дороги в Агджабеди

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Боят-Билейен-Хаджилар-Гараханлы Агджабединского района.

В соответствии с распоряжением, с целью строительства автомобильной дороги Боят-Билейен-Хаджилар-Гараханлы, соединяющей четыре населенных пункта с населением численностью пять тысяч человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2019 год, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяются 7,6 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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