Президент Ильхам Алиев утвердил протокол в связи с Каспийским морем

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в четверг закон "об утверждении протокола по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте к Рамочной конвенции "О защите морской среды Каспийского моря"".

Согласно документу, утвержден протокол по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте к Рамочной конвенции "О защите морской среды Каспийского моря", подписанный 20 июля 2018 года в Москве.

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