Эльмар Мамедъяров принял посла Великобритании

25 июля 2019 20:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял чрезвычайного и полномочного посла Великобритании Кэрол Крофтс, в связи с завершением ее дипломатической деятельности в Азербайджане.
В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений между Азербайджаном и Великобританией, с удовлетворением отметив успешное взаимодействие двух стран в политической, экономической, торговой, культурной и гуманитарной сферах, передает в четверг Trend со ссылкой на МИД.
Посол Кэрол Крофтс отметила важность взаимовыгодного двустороннего сотрудничества и развития особых отношений между двумя странами.
В ходе беседы министр проинформировал посла о текущем состоянии переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского Нагорно-карабахского конфликта. Далее были обсуждены региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.
Министр Эльмар Мамедъяров дал высокую оценку усилиям посла Кэрол Крофтс в направлении развития двусторонних отношений, и пожелал ей удачи в дальнейшей дипломатической деятельности.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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