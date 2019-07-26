МИД: Азербайджан оставляет за собой право ответа на провокационные действия Армении

БАКУ /Trend/ - Заявление, сделанное высоким должностным представителем правительства Армении о строительстве вдоль оккупированных азербайджанских территорий новой дороги, называемой «южным направлением», является очередным примером того, что Армения намеревается укреплять существующий статус-кво, не дает возможности решить конфликт путем переговоров и продолжает аннексию оккупированных территорий Азербайджана. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана, сообщает в пятницу Trend.

Как отмечается, незаконная деятельность, в том числе инфраструктурные изменения, производимые Арменией на оккупированных азербайджанских территориях, показывают, что утверждения Армении о мирном решении конфликта являются не более чем двуличием и обманом международного сообщества. "Опыт существования именуемой "северным направлением" автомобильной дорогой Варденис-Агдере, построенной от оккупированного Кельбаджарского района, а также центральной автомобильной дороги Горус-Лачин показывает, что новая дорога, которую планируется строить от Губадлинского и Джабраильского районов, будет служить еще более агрессивному разграблению природных и других ресурсов этих территорий. Наряду с ведением инфраструктурных изменений, Армения продолжает уничтожать материально-культурное наследие Азербайджана, менять демографический состав, грабить минеральные ресурсы и осуществлять другую подобную незаконную деятельность. По международному гуманитарному праву, в частности Женевской конвенции 1949 года и Дополнительным протоколам, на оккупированных территориях запрещено проводить незаконную деятельность. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ и личный представитель действующего председателя ОБСЕ должны серьезно учитывать незаконную деятельность, проводимую на оккупированных азербайджанских территориях, и наносящую вред переговорному процессу. Продолжение Арменией деструктивной незаконной деятельности, прикрываясь режимом прекращения огня, несмотря на созданные благоприятные условия для решения конфликта, являются очередной провокационной попыткой, направленной на срыв переговорного процесса. Вся ответственность за это лежит на военно-политическом руководстве Армении», - говорится в сообщении МИД.

МИД Азербайджана решительно осуждает провокационные действия Армении, продолжающей, не считаясь с международными обязательствами, незаконные действия на оккупированных территориях, и настойчиво требует от агрессора положить конец действиям, направленным против мира, безопасности в регионе, и вывести захватнические войска с оккупированных территорий Азербайджана, говорится в сообщении.

«Азербайджан оставляет за собой право ответа на провокационные действия Армении», - подчеркивается в обращении МИД Азербайджана.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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