Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева была среди почетных гостей во второй день фестиваля "Жара-2019" (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 26 июля во второй день Международного музыкального фестиваля «Жара-2019» участники прошли по красной дорожке.

Как сообщает Trend, среди почетных гостей фестиваля «Жара-2019» была вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

На вопрос ведущего о том, что в следующем году пройдет уже пятый, юбилейный фестиваль, и чтобы вы пожелали фестивалю «Жара», Лейла Алиева ответила:

-Я желаю участникам фестиваля больших успехов, а зрителям больше музыки, больше любви. Желаю, чтобы как можно больше людей могли участвовать в этом празднике, потому что фестиваль объединяет всех, хочу, чтобы все танцевали, веселились, и ни в коем случае не скучали. Желаю всем здоровья.

По ковровой дорожке прошли Эмин Агаларов, Стас Михайлов, Григорий Лепс, Тамара Гвердцители, Слава, Стивен Сигал, Сергей Жуков, Жасмин, Диана Арбенина, Филипп Киркоров, Брендон Стоун, Денис Клявер, Игорь Николаев, Айгюнь Кязимова, Любовь Успенская, Александр Панайотов, Леонид Агутин, Валерия, Виктория Дайненко, Брилиант Дадашева, Ильгар Хаял, Нигяр Джамал, «Любэ», «Cosmos Girls», «Новые самоцветы», «Фабрика», «Руки вверх», «Отпетые мошенники», Артик & Асти.

Отметив, что фестиваль проходит на высоком уровне, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов подчеркнул, что зрителей и сегодня ждет богатая программа.

Эмин Агаларов сказал, что состоялась презентация снятого о «Жаре» фильма, который был встречен с интересом.

Подчеркнув значение фестиваля, Филипп Киркоров сказал, что известные звезды эстрады чувствуют себя комфортно, получают удовольствие от зрительской любви. Он отметил «Жара-2019» и в этот раз подарит всем положительные эмоции. Мы очень рады, что вновь разделяем сцену «Жары», фестиваль вызывает большой зрительский интерес.

Исполнители, которые прошли по красной дорожке, поделились мнением о фестивале и Баку, рассказали о творческих планах. Они отметили значение фестиваля, сказали, что песни, которые будут исполнены, понравятся зрителям.

Отметим, что организаторы фестиваля – певец и композитор, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов, заслуженный артист России Григорий Лепс, учредитель «Русского радио» и премии «Золотой граммофон» Сергей Кожевников.

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