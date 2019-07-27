Президент Ильхам Алиев поздравил главу Перу

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Перу Мартина Вискарре Корнехо, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Республики Перу - Днем независимости.

Надеюсь, что двусторонние связи между нашими странами будут развиваться в духе дружбы и сотрудничества.

В столь знаменательный день передаю Вам и Вашему народу самые добрые пожелания, - говорится в поздравлении главы государства.

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