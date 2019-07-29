Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Сальяне

29 июля 2019 17:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Абакенд-Коланы-Халадж-Еникенд Сальянского района.

Согласно распоряжению, с целью строительства автомобильной дороги Абакенд-Коланы-Халадж-Еникенд, соединяющей четыре населенных пункта с населением численностью 11 тысяч человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе государственных капиталовложений расходной части госбюджета на 2019 год, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделить 7,8 миллион манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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