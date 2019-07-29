Президент Ильхам Алиев принял министра экономики и финансов Франции (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял делегацию, возглавляемую министром экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэром, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

С удовлетворением вспомнив свой прошлогодний успешный визит во Францию, глава государства оценил плодотворные, обсуждения, проведенные с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, как фактор, служащий развитию партнерских связей между Азербайджаном и Францией. Подчеркнув успешное развитие двустороннего экономического сотрудничества, Президент Ильхам Алиев указал с этой точки зрения на значение бизнес-контактов и взаимных визитов представителей бизнеса. Отметив плодотворную деятельность французских компаний в Азербайджане, глава государства выразил удовлетворение ростом их числа. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что хорошее сотрудничество осуществляется и в области инвестиций. Глава государства сказал, что визит в нашу страну министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра создает хорошие возможности для обсуждения перспектив сотрудничества, выразил надежду на то, что этот визит внесет вклад в дальнейшее развитие двусторонних связей.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в первую очередь передал главе нашего государства приветствия Президента Французской Республики Эмманюэля Макрона. Брюно Ле Мэр подчеркнул, что благоустроенность и развитие Баку произвели на него приятное впечатление. Он сказал, что французская сторона заинтересована в расширении сотрудничества с Азербайджаном в политической и экономической сферах.

В ходе беседы еще раз была подчеркнута позиция Азербайджана по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, состоялся обмен мнениями об урегулировании конфликта.

На встрече были обсуждены сотрудничество и предстоящая работа в нефтегазовой, транспортной, инфраструктурной, экологической и других сферах.

Глава государства выразил признательность за приветствия президента Франции Эмманюэля Макрона, просил передать и его приветствия президенту Франции.

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