Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с министром экономики и финансов Франции (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в понедельник встретилась с министром экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэром, сообщает в понедельник Trend.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева вспомнила встречу в ходе визита в Париж в марте этого года с министром экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэром и проведенные обсуждения, выразила уверенность в том, что визит гостя в Азербайджан пройдет успешно. Мехрибан Алиева отметила, что отношения между Азербайджаном и Францией основаны на дружбе и взаимных интересах, указала на высокий уровень политических связей. Подчеркнув, что экономические связи занимают особое место в развитии наших отношений, Первый вице-президент сказала, что наблюдаемая в последнее время в этой сфере положительная динамика станет вкладом в дальнейшее расширение связей между нашими странами. Первый вице-президент довела до внимания важность полного использования существующего потенциала.

Мехрибан Алиева отметила, что в Азербайджане в последние годы проводятся большие реформы в экономической сфере, основной целью является диверсификация экономики, коснулась необходимости повышения роли частного сектора, сказала, что опыт Франции в этой области вызывает интерес.

Сообщив, что впервые совершает визит в Азербайджан, министр экономики и финансов Франции подчеркнул, что наша страна занимает особую позицию в регионе. Брюно Ле Мэр также отметил большой потенциал экономического сотрудничества наших стран, подчеркнул значение дальнейшего расширения и развития связей между азербайджанскими и французскими компаниями.

На встрече состоялся обмен мнениями о проектах, реализуемых нашими странами в ненефтяном секторе, деловых связях французских компаний с частными структурами Азербайджана и других вопросах.

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