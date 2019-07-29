Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Марокко (версия 2)

29 июля 2019 18:07 (UTC+04:00)

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БАКУ/Trend/ - Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Марокко Мухаммеду IV.

Об этом передает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Королевства Марокко – Днем трона.

Верю, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Марокко и впредь будут расширяться и развиваться в соответствии с волей наших народов.

B этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, братскому народу Марокко – постоянного благополучия и процветания", - говорится в поздравительном письме главы государства.

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