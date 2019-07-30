Президент Ильхам Алиев наградил спортсменов и их тренеров за самые высокие результаты на летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале

30 июля 2019 17:51 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о награждении спортсменов и их тренеров, за самые высокие результаты на проведенном в Баку летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале.

Об этом передает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Согласно распоряжению, каждый спортсмен, занявший первое место на летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале получит 50 тысяч манатов, его личный тренер - 25 тысяч манатов, каждый спортсмен, занявший второе место - 30 тысяч манатов, его личный тренер - 15 тысяч манатов, каждый спортсмен, занявший третье место - 20 тысяч манатов, его личный тренер - 10 тысяч манатов.
Кроме того, главный тренер команды будет награжден суммой, равной награде, которую получит личный тренер спортсмена, имеющего самый высокий результат (один раз).

Кабинету министров поручено решить задачи, вытекающие из настоящего распоряжения.

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