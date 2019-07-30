Президент Ильхам Алиев наградил спортсменов и их тренеров за самые высокие результаты на летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале (версия 2)

30 июля 2019 18:13 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (Первая версия опубликована в 17:51)

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о награждении спортсменов и их тренеров, за самые высокие результаты на проведенном в Баку летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале.

Об этом передает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Согласно распоряжению, каждый спортсмен, занявший первое место на летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале получит 50 тысяч манатов, его личный тренер - 25 тысяч манатов, каждый спортсмен, занявший второе место - 30 тысяч манатов, его личный тренер - 15 тысяч манатов, каждый спортсмен, занявший третье место - 20 тысяч манатов, его личный тренер - 10 тысяч манатов.
Кроме того, главный тренер команды будет награжден суммой, равной награде, которую получит личный тренер спортсмена, имеющего самый высокий результат (один раз).

Кабинету министров поручено решить задачи, вытекающие из настоящего распоряжения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев наградил спортсменов и их тренеров за самые высокие результаты на летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале
Политика 17:51
Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Марокко
Политика 29 июля 17:42
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Сальяне
Политика 29 июля 17:28
Президент Ильхам Алиев принял министра экономики и финансов Франции
Политика 29 июля 11:00
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Перу
Политика 27 июля 17:59
Президент Ильхам Алиев учредил конкурс "Восхождение"
Политика 26 июля 17:39
Лента новостей
В Грузии проведено скрытое тестирование качества цемента
Финансы 19:43
Крупные нефтяные компании направят деятельность на развитие цифровизации в Казахстане
Энергетика 19:23
В Азербайджане тестовый экзамен будут сдавать свыше 2 тыс. кандидатов в директора школ
Общество 19:19
В Азербайджане 112 выпускников окончили школу с золотой медалью
Общество 19:13
Военный корабль Казахстана прибыл в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 19:12
Военные корабли Ирана прибыли в Баку (ФОТО/ВИДEO)
Политика 19:11
Узбекский "Нефтегазинвест" открывает тендер на закупку материалов
Тендеры 19:04
В Казахстане отмечено снижение объемов депозитов в банках
Финансы 19:02
Птицеводческое предприятие в Азербайджане увеличит объемы производства яиц
Бизнес 18:59