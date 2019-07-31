ЮНЕСКО выразила признательность Азербайджану

31 июля 2019 13:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле прислала правительству Азербайджана благодарственное письмо в связи с проведением в Баку 43-й сессии Комитета Всемирного наследия, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство культуры.

В письме говорится, что Азербайджан на высоком уровне провел это престижное мероприятие ЮНЕСКО и выражается признательность за подготовительный процесс к сессии, ее организацию, эффективное управление заседаниями. Гендиректор особо отметила, что во время визита в Баку получила удовольствие от посещения Гобустанского заповедника.
«Я получила удовольствие от того, что на примере Гобустана открыла для себя богатое культурное наследие Азербайджана, от того, что стала свидетелем усилий правительства и министерства культуры Азербайджана в сохранении и пропаганде этого места».

Письмо также содержит приглашение министру культуры Азербайджана для участия в форуме министров культуры в преддверии 40-й сессии генеральной конференции, которая будет организована ЮНЕСКО 19 ноября 2019 года.

Письмо гендиректора заканчивается словами: «Я уехала из Баку на фоне динамично развивающихся отношений между ЮНЕСКО и Азербайджаном, что принесло мне удовлетворение. Еще раз убедилась, что всегда могу полагаться на вашу поддержку».

Письмо с выражением признательности в связи с 43-й сессией Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО отправила и директор Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО Мехтильд Росслер. В нем приветствуется проведение страной на высоком уровне этого престижного мероприятия, отмечается, что многие вопросы, стоящие на повестке дня бакинской сессии, были своевременно и успешно разрешены.

От имени коллег Центра Росслер выразила особую благодарность правительству Азербайджана, за высокий уровень организации заседаний, в том числе, команде, оказавшей всестороннюю помощь секретариату ЮНЕСКО. «Мы особо ценим место проведения заседаний, продемонстрированный профессионализм, высокий уровень обслуживания, теплое отношение лиц, занимающихся координацией заседаний», - отметила она.

В письме Росслер сообщается, что министр культуры Азербайджана приглашен на 22-е общее заседание стран-участниц Конвенции по всемирному наследию, которое пройдет в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже 27-28 ноября, где запланировано слушание отчета председателя 43-й сессии Комитета всемирного наследия. В заключение, Мехтильд Росслер еще раз выразила признательность правительству Азербайджана за устойчивое сотрудничество и поддержку в осуществлении Конвенции по всемирному наследию.

Напомним, что 30 июня – 10 июля в Баку прошла 43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Азербайджан является членом Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО с 2015 года, и в 2019 году был его председателем.

В заседаниях сессии председательствовал министр культуры Абульфас Гараев.

В ней приняли участие свыше 2500 представителей из более, чем 180 стран, в том числе, министры, высокие официальные лица, а также главы и ответственные лица международных организаций.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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