Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил швейцарского коллегу

БАКУ/Trend/ - Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Швейцарской Конфедерации Уэли Мауреру.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника страны.

Убежден, что азербайджано-швейцарские связи, отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами и впредь будут развиваться и расширяться в интересах двух народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Швейцарии – постоянного мира и благополучия", - говорится в письме главы государства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.