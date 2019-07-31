Президент Ильхам Алиев предоставил деятелям кино Азербайджана персональную пенсию Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжении о предоставлении деятелям кино Азербайджана персональной пенсии Президента Азербайджана.
Согласно распоряжению, за многолетнюю плодотворную деятельность в области азербайджанского киноискусства предоставить персональную пенсию Президента Азербайджана следующим лицам:
Бабаевой Земфире Баба гызы
Садыховой Земфире Эмин гызы.
Кабинету министров Азербайджана решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
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