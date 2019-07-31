Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил швейцарского коллегу (версия 2)

31 июля 2019 18:11 (UTC+04:00)

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БАКУ/Trend/ - Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Швейцарской Конфедерации Уэли Мауреру.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника страны.

Убежден, что азербайджано-швейцарские связи, отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами и впредь будут развиваться и расширяться в интересах двух народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Швейцарии – постоянного мира и благополучия", - говорится в письме главы государства.

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