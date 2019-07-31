К поискам потерпевшего крушение военного самолета Азербайджана привлечены турецкие специалисты (ФОТО)

31 июля 2019 19:48 (UTC+04:00)

К поискам потерпевшего крушение военного самолета Азербайджана привлечены турецкие специалисты

БАКУ/Trend/ - К поискам потерпевшего крушение в Азербайджане военного самолета привлечены турецкие специалисты. Об этом передает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу министерства обороны.

Согласно информации, прибывшие сегодня в Баку специалисты соответствующих структур Турции, оснащенные специальным оборудованием, приступили к поискам истребителя, потерпевшего крушение во время учебно-тренировочного полета.

Напомним, что 24 июля в 22:00 самолет МиГ-29 ВВС Азербайджана потерпел крушение. В ходе учебно-тренировочного полета самолет внезапно пропал с экранов радаров, связь с ним прервалась.

По предварительной версии, истребитель упал в Каспийское море.

Созданная по поручению министра обороны комиссия, расследует причины авиакатастрофы. Военная прокуратура возбудила уголовное дело. Создана следственная группа, начаты следственные действия.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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