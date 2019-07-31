Посол: Товарооборот между Азербайджаном и Казахстаном вырос почти вдвое

БАКУ /Trend/ - Товарооборот между Азербайджаном и Казахстаном вырос почти вдвое за последние три года.

Как сообщает в среду Trend , об этом сказал журналистам посол Казахстана в Азербайджане Бейбит Исабаев, завершивший свою дипломатическую деятельность в стране.

«Ровно четыре года и четыре месяца я проработал в братском Казахстану Азербайджане. Двусторонние отношения между нашими странами всегда были на высоком уровне. В последние годы наблюдается устойчивый рост торгово-экономических связей, культурно-гуманитарных отношений. Я сделал все для того, чтобы наши отношения развивались на более высоком уровне»,- сказал он.

По словам дипломата, подписаны очень важные договора и проекты по транспортным и логистическим направлениям, в том числе, между железнодорожными управлениями подписан договор на три года на общую сумму в полмиллиарда долларов.

«Мы потихоньку восстанавливаем экспорт казахстанской пшеницы в Азербайджан. В свое время мы экспортировали около миллиона тонн. Но в последующие годы в силу объективных причин мы потеряли эту нишу. По итогам первого полугодия объем экспорта из Казахстана в Азербайджан вырос в три раза. До конца года мы доведем объемы до 600-700 тысяч тонн. В следующем году мы восстановим один миллион тонн экспорта, который был пять-шесть лет назад. Был также подписан очень важный договор по оптово-волоконной связи по дну Каспийского моря»,- добавил дипломат.

Отметим, что указом президента Казахстана Бейбит Исабаев был освобожден от должности посла Казахстана в Азербайджане и назначен руководителем представительства президента Казахстана в парламенте страны. Он проработал в Азербайджане в 2015 - 2019 годы.

Напомним, дипломатические отношения между Казахстаном и Азербайджаном были установлены 27 августа 1992 года. В декабре 1994 года в Баку открылось посольство Казахстана. С марта 2004 года в Нур-Султане функционирует азербайджанское посольство.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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