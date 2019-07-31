Президент Ильхам Алиев: Азербайджан следует путем устойчивого развития, и в центре нашей политики стоит гражданин Азербайджана (ФОТО) (версия 2)

31 июля 2019 21:04 (UTC+04:00)

Добавлены подробности, изенен заголовок (Первая версия опубликована в 16:45)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан следует путем устойчивого развития, и в центре нашей политики стоит гражданин Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом, в том числе, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на сегодняшнем совещании, связанном с социально-экономической сферой.

Отметив, что "Азербайджан следует путем устойчивого развития, и в центре нашей политики стоит гражданин Азербайджана", глава государства выразил уверенность, что до конца года будут выполнены все намеченные задачи.

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан следует путем устойчивого развития, и в центре нашей политики стоит гражданин Азербайджана
Политика 20:47
В Мингячевирский государственный университет назначен новый ректор
Политика 18:22
В Азербайджанский технический университет назначен новый ректор
Политика 18:21
Президент Ильхам Алиев наградил деятелей кино медалью "Терегги"
Политика 17:38
Президент Ильхам Алиев предоставил деятелям кино Азербайджана персональную пенсию Президента Азербайджана
Политика 17:35
Президент Ильхам Алиев присвоил почетные звания деятелям кино Азербайджана
Политика 17:32
Лента новостей
В Азербайджане идет расследование для выявления источника сибирской язвы
Общество 21:27
Жителям Тулуна раздали 12 тонн хлеба
В мире 21:15
Нахчыванская бисквитная фабрика увеличит объем производства мучной продукции
Бизнес 20:56
Азербайджанская компания выпустит новые виды молочной продукции
Бизнес 20:52
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан следует путем устойчивого развития, и в центре нашей политики стоит гражданин Азербайджана
Политика 20:47
Британская аудиторская фирма вышла на грузинский рынок
Финансы 20:39
Государственный гимн Азербайджана на языке жестов (ВИДEO)
Общество 20:34
Агентство аграрных услуг о вероятности заражения скота в Азербайджане сибирской язвой (ЭКСКЛЮЗИВ)
Общество 20:31
Генпрокуратура Азербайджана: За первую половину 2019 года раскрыто 82,4 % преступлений
Общество 20:09