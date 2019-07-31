Президент Ильхам Алиев: Азербайджан следует путем устойчивого развития, и в центре нашей политики стоит гражданин Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Азербайджан следует путем устойчивого развития, и в центре нашей политики стоит гражданин Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом, в том числе, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на сегодняшнем совещании, связанном с социально-экономической сферой.

Отметив, что "Азербайджан следует путем устойчивого развития, и в центре нашей политики стоит гражданин Азербайджана", глава государства выразил уверенность, что до конца года будут выполнены все намеченные задачи.

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