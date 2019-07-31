При Президенте Ильхаме Алиеве прошло совещание, связанное с социально-экономической сферой(ФОТО) (версия-2)

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БАКУ/Trend/ - 31 июля при Президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве прошло совещание, связанное с социально-экономической сферой, передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что поставленные в начале года задачи выполняются, наша страна уверенно развивается, реализуются крупные инфраструктурные проекты, подчеркнул, что общая экономическая ситуация очень позитивная. Глава государства подчеркнул рост за шесть месяцев нынешнего года экономики, ненефтяного сектора, ненефтяной промышленности и сельского хозяйства.

Отметив, что вложенные инвестиции, проводимые реформы, предоставляемые субсидии, научный подход к сельскому хозяйству приносят свои плоды, глава государства выразил уверенность в том, что эта отрасль и дальше будет устойчиво развиваться. Президент Ильхам Алиев сказал, что за шесть месяцев в экономику страны были вложены инвестиции на сумму более 6 миллиардов долларов, значительная часть которых приходится на долю ненефтяного сектора. Он подчеркнул, что в начале года был утвержден большой социальный пакет, и благосостояние населения, уровень его жизни постоянно находятся в центре внимания.

Констатировав принятие в начале нынешнего года четвертой Государственной программы социально-экономического развития регионов, глава государства отметил, что в области газификации, обеспечения электроэнергией, питьевой водой достигнуты прекрасные результаты. Президент Ильхам Алиев коснулся проводимой работы, связанной с дорожной инфраструктурой, подчеркнул увеличение бюджетных поступлений, а также валютных резервов, стабильность курса маната.

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, министр экономики Шахин Мустафаев, председатель Правления Центрального банка Эльман Рустамов, министр налогов Микаил Джаббаров, министр финансов Самир Шарифов и министр сельского хозяйства Инам Керимов доложили о проделанной работе.

Сообщив, что с начала года открыто 60 тысяч новых рабочих мест, Президент Ильхам Алиев дал поручения по повышению безналичных платежей, отметил необходимость осуществления постоянного контроля за потребительским рынком. Глава государства рассказал о предстоящей важной работе по освещению улиц, управлению бытовыми отходами, прокладке пригородной железнодорожной линии, оживлению строительного сектора, коснулся значения развития нашей страны по пути инноваций, современного управления.

Говоря о реализуемых в столице проектах, Президент Ильхам Алиев подчеркнул обновление коммунального хозяйства, ввод в эксплуатацию образцовых дворов, модернизацию городского транспорта, отметил, что проводится большая работа для благоустройству столицы, чтобы она стала еще красивее, создаются новые зоны отдыха. "Азербайджан идет по пути устойчивого развития, и в центре нашей политики находится гражданин Азербайджана", - сказал глава государства, выразив уверенность в том, что все намеченные до конца года задачи будут выполнены.

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