Президент Ильхам Алиев наградил орденами и медалями лиц, принявших активное участие в организации 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку

БАКУ/Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал в четверг распоряжение о награждении орденами и медалями группы лиц, принявших активное участие в организации и проведении 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку.

Согласно распоряжению, за активное участие в организации и проведении на высоком уровне с 30 июня по 10 июля 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку, а также во внесении в Список всемирного наследия Шекинского ханского дворца вместе с историческим центром города Шеки, награждаются следующие лица

Орденом «За службу Отечеству» 1-й степени :

Гараев Абульфас Мурсал оглу

Орденом «За службу Отечеству» 2-й степени:

Мамедалиева Севда Юсуф гызы

Орденом «За службу Отечеству» 3-й степени:

Керимов Анар Габиль оглу

Медалью «Терегги»:

Аббекиров Рамиль Алекбер оглу

Ахундов Тамерлан Мамедбагыр оглу

Алиев Рашад Рахиб оглу

Гасанов Сеймур Гадир оглу

Ибрагимова Хумар Асиф гызы

Гамбарова Тарана Аликрам гызы

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