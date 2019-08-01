Президент Ильхам Алиев наградил орденами и медалями лиц, принявших активное участие в организации 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку

БАКУ/Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал в четверг распоряжение о награждении орденами и медалями группы лиц, принявших активное участие в организации и проведении 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку.
Согласно распоряжению, за активное участие в организации и проведении на высоком уровне с 30 июня по 10 июля 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку, а также во внесении в Список всемирного наследия Шекинского ханского дворца вместе с историческим центром города Шеки, награждаются следующие лица
Орденом «За службу Отечеству» 1-й степени :
Гараев Абульфас Мурсал оглу
Орденом «За службу Отечеству» 2-й степени:
Мамедалиева Севда Юсуф гызы
Орденом «За службу Отечеству» 3-й степени:
Керимов Анар Габиль оглу
Медалью «Терегги»:
Аббекиров Рамиль Алекбер оглу
Ахундов Тамерлан Мамедбагыр оглу
Алиев Рашад Рахиб оглу
Гасанов Сеймур Гадир оглу
Ибрагимова Хумар Асиф гызы
Гамбарова Тарана Аликрам гызы
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