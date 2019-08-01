Азербайджанские снайперы пристреляли оружие

1 августа 2019 20:36 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Азербайджанские снайперы, участвующие в конкурсе «Снайперский рубеж» в рамках Международных армейских игр - 2019, для достижения кучности и меткости стрельбы, провели пристрелку оружия, передает в четверг Trend со ссылкой на минобороны.

В ходе подготовки к конкурсу команды ознакомились с особенностями, условиями проведения состязаний, рубежами для выполнения упражнений по огневой и боевой подготовке, а также материально-технической базой полигона.

Снайперы прошли медицинское обследование и инструктаж по соблюдению правил техники безопасности для допуска к конкурсу, в котором по итогам жеребьёвки будут участвовать представители 21 страны.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанские танкисты готовятся к выступлению в рамках Международных армейских игр - 2019 (ФОТО)
Политика 17:00
Военный корабль Казахстана прибыл в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 30 июля 19:12
Военные корабли Ирана прибыли в Баку (ФОТО/ВИДEO)
Политика 30 июля 19:11
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 28 июля 09:38
Закир Гасанов принял участие в открытии нового военного объекта в прифронтовой зоне (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 24 июля 20:15
Азербайджан примет участие в Армейских международных играх - 2019
Политика 16 июля 02:00
Лента новостей
Керем Гасанов награжден орденом "За службу Отечеству" 2-й степени
Политика 20:39
Грузия осуществляет новый проект при поддержке ФАО
Бизнес 20:11
Президент Ильхам Алиев наградил орденами и медалями лиц, принявших активное участие в организации 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку
Политика 19:32
Президент Ильхам Алиев наградил почетными дипломами лиц, принявших активное участие в организации 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку
Политика 19:28
Госагентство автомобильных дорог Азербайджана предупреждает водителей в столице
Общество 19:19
Доходы «Грузинской железной дороги» значительно выросли
Финансы 19:12
ITV закупает различные товары и услуги
Тендеры 19:01
ЕБРР выделяет банкам Грузии 140 миллионов долларов
Финансы 18:58
Гаджи Мурад Ягизаров награжден орденом "Шараф"
Политика 18:55