При Президенте Ильхаме Алиеве прошло совещание, связанное с социально-экономической сферой (ФОТО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 31 июля в 16:45)

БАКУ/Trend/ - В среду при Президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве прошло совещание, связанное с социально-экономической сферой, передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент Ильхам Алиев, выступая на совещании, сказал:

- Задачи, поставленные нами перед собой в начале года, исполняются, наша страна уверенно развивается, реализуются крупные инфраструктурные проекты. Общая экономическая ситуация очень позитивная, что отражают и цифры.

За шесть месяцев нынешнего года наша экономика выросла на 2,4 процента, а ненефтяной сектор – на 3,2 процента. Самый отрадный показатель связан с ненефтяной промышленностью. Рост здесь составляет 15,7 процента. Это свидетельствует о том, что в последние годы наша политика индустриализации дает прекрасные результаты. Ненефтяной сектор промышленности продвигается рекордными шагами. Конечно, в этой области достаточно велика роль крупных предприятий, сданных в эксплуатацию в нынешнем году. Как известно, введены в строй карбамидный завод, завод "SOCAR-Polymer", объем производства которых достаточно велик. В то же время предпринимаются необходимые шаги для развития малого и среднего предпринимательства. Таким образом, 15,7-процентный рост нашей ненефтяной промышленности за шесть месяцев, конечно, является очень отрадным фактом.

Рекордный показатель достигнут и в сельском хозяйстве. За шесть месяцев нынешнего года сельское хозяйство увеличилось на 13 процентов, в основном, за счет растениеводства, где рост составил 25 процентов. То есть, это говорит о том, что вложенные инвестиции, проводимые реформы, выданные субсидии, научный подход к сельскому хозяйству дают результаты. Уверен, что в предстоящие годы сельское хозяйство будет устойчиво развиваться и послужит, таким образом, увеличению как занятости, так и сельскохозяйственного экспорта.

Достаточно вырос и наш торговый оборот – на более чем 20 процентов. На 15 процентов увеличился ненефтяной экспорт. За шесть месяцев в экономику страны вложено более 6 миллиардов долларов инвестиций. Значительная часть этих инвестиций вложена в ненефтяной сектор. Инфляция составляет всего 2,5 процента. Это тоже хороший показатель. Доходы населения увеличились на 6,6 процента. Бюджетные поступления по линии Министерства налогов, Государственного таможенного комитета выросли на более чем 440 миллионов манатов, то есть, были собраны сверх плана, что также служит проявлением проводимых реформ.

Словом, все экономические показатели дают основание сказать, что мы развиваемся в правильном направлении и выполняем все стоящие перед нами задачи.

Как вам известно, в начале нынешнего года был утвержден очень большой социальный пакет, и эти социальные инициативы охватывают более 4 миллионов человек. Были предприняты очень важные шаги – значительно увеличены минимальная заработная плата, минимальная пенсия. В первый раз на 40 процентов, во второй – также на 40 процентов, он будет выплачиваться уже с сентября. Почти вдвое повышена минимальная заработная плата – со 130 до 250 манатов. А минимальная пенсия доведена со 116 до 200 манатов. Это тоже существенный рост, что, конечно, требует крупных финансовых средств. Можно сказать, весь объем дополнительных доходов мы направляем в социальную сферу, так как это приоритетная для нас сфера, она всегда находилась в центре внимания, так обстоит дело и сегодня. Благосостояние граждан Азербайджана, их уровень жизни всегда находятся в центре внимания, и мы по возможности решаем данные вопросы. Должен также отметить, что для осуществления этого социального пакета требуются крупные финансовые средства. Мы можем добавить сюда и социальные пособия, которые увеличены почти вдвое. На 50 процентов увеличено пособие, выплачиваемое вынужденным переселенцам, нашел решение вопрос, связанный с проблемными кредитами, были выдвинуты другие социальные инициативы, что еще раз свидетельствует о социальной направленности нашей политики.

Слово для информации о работе, проделанной в связи с осуществлением этой программы и инициатив, предоставляется министру труда и социальной защиты населения Сахилю Бабаеву.

Министр Сахиль Бабаев сказал:

- Уважаемый господин Президент.

В начале года Вы заявили, что нынешний год будет особым с точки зрения социального развития. И действительно, по Вашим инициативам были приняты два крупных пакета социальных реформ. Первый пакет социальных реформ охватил 3 миллиона наших граждан, общая годовая финансовая потребность составила 1,6 миллиарда манатов. Данный пакет социальных реформ уже полностью исполнен, были увеличены и пенсии, и зарплаты работающих граждан. Уже завершились все подготовительные работы, связанные со вторым социальным пакетом – доведением с 1 сентября минимальной заработной платы до 250 манатов, повышением заработной платы дополнительно 400 тысяч человек, занятых в государственном секторе, на 20-50 процентов в зависимости от категорий, а также увеличением с 1 октября пенсий 750 тысяч пенсионеров. В целом общая стоимость обоих пакетов на текущий год составляет 2,3 миллиарда манатов, на следующий год – 3 миллиарда манатов, они охватят 4,2 миллиона наших граждан. В результате повышения минимальной заработной платы почти вдвое, минимальной пенсии – на 72 процента минимальная пенсия в Азербайджане по покупательной способности будет первой на пространстве СНГ. А минимальная заработная плата опять же по покупательной способности будет второй на пространстве СНГ.

Кроме того, проделанная по Вашему поручению работа в области повышения пособий и стипендий охватила в целом 1,3 миллиона наших граждан, в том числе более 300 тысяч лиц с инвалидностью, около 500 тысяч вынужденных переселенцев, свыше 100 тысяч студентов и молодежи. В целом, эти пособия и стипендии охватили самую уязвимую в социальном отношении часть населения, его доходы были существенно увеличены.

В результате еще одной Вашей социальной инициативы – изменения, внесенного в законодательство в конце прошлого года, в нашей стране была объявлена серьезная амнистия социального страхования, и в отношение лиц, выплативших с 2006 по 2018 годы даже незначительный взнос в области социального страхования, был применен 25-летний страховой стаж. В результате с 1 января началось автоматическое назначение пенсий. Сегодня оно охватывает уже 13 тысяч человек. Им без всяких хождений по инстанциям и обращений самым эффективным и быстрым способом была назначена пенсия. Как продолжение данной политики, для обеспечения прозрачности и эффективности в этой сфере будут охвачены 80 процентов наших граждан, вышедших в течение года на пенсию. Будут продолжаться и другие меры автоматизации. В том числе по завершении мер автоматизации в назначении пособий и пенсий на текущий год будет осуществлено полное, практическое обеспечение 180 тысяч обращений без необходимости хождения по инстанциям.

Президент Ильхам Алиев: Какая работа проводится в связи с Программой самозанятости? В начале года мы планировали, что она охватит примерно 7 тысяч человек, но жизнь показывает, что эта цифра увеличивается, растут и потребности. То есть, какая работа проделана в этой области и насколько расширится сфера охвата программы?

Министр Сахиль Бабаев: Господин Президент, по Вашему поручению в прошлом году мы смогли охватить 6 тысяч семей, им были обеспечены активы для начала микро- и малого бизнеса. Согласно Вашему указанию, в нынешнем году в бюджет Фонда страхования от безработицы было внесено соответствующее изменение и в результате привлечения дополнительных средств в текущем году Программой самозанятости планируется охватить 10 тысяч семей. Обращений много, население проявляет к программе очень большой интерес, одобряет ее. За 6 месяцев нынешнего года поступило около 45 тысяч обращений. С учетом этого предпочтение отдается людям, остающимся в очереди с прошлого года, а среди обратившихся в этом году – лицам с инвалидностью, вынужденным переселенцам, семьям шехидов и другим людям, относящимся к чувствительной категории населения. В нынешнем году 4 тысячи человек уже прошли обучение, 1100 человек приобрели активы. Дополнительно к проекту привлечена Программа развития ООН. Около 1000 семей будут обеспечены именно Программой развития ООН. По Вашему указанию завершаются обсуждения со Всемирным банком. В сентябре Всемирный банк представит Правительству Азербайджана проектное предложение и со следующего года присоединится к данному проекту. В целом, первоначальные показатели проекта очень позитивны. Конечно, можно взять результаты итогового мониторинга двухлетнего периода, но показатели первых шести месяцев свидетельствуют о том, что население и одобряет эту программу, и серьезно использует данный механизм.

Президент Ильхам Алиев: Да, мы обсудили эти вопросы и с международными финансовыми структурами. В начале нынешнего года были проведены обсуждения со Всемирным банком, и мы пригласили их к участию в этой программе. Участие Всемирного банка в данной программе, естественно, даст нам дополнительный финансовый ресурс.

Что вы можете сказать о работе открывшегося в мае центра DOST?

Министр Сахиль Бабаев: Господин Президент, центр DOST, открытый с Вашим участием, действительно завоевал огромную симпатию. За более чем два месяца в этот центр обратились 20 тысяч наших граждан. Каждый обратившийся гражданин после получения услуги оценивает ее уровень в электронном порядке. На сегодняшний день уровень полной удовлетворенности наших граждан превысил 93 процента, еще 4 процента – это частично удовлетворенные граждане. Мы будем стремиться постоянно сохранять этот показатель. Сегодня в центре DOST уже оказываются 126 услуг. В соответствии с Вашим указанием проводится серьезная работа по открытию до конца года следующего центра. Осуществляется работа по открытию еще 3-х центров. Полагаем, что до конца года и первого квартала будущего года откроются и эти 3 центра, и, таким образом, мы охватим 80 процентов Баку. После открытия на очередном этапе еще одного центра город Баку будет охвачен полностью. Работа по открытию центров DOST начнется и в наших регионах. Один из механизмов центра DOST, концепции DOST заключается в оказании электронных и онлайн услуг. В связи с этим там создан очень современный Call-центр. По количеству обращений, поступающих от наших граждан, и уровню их удовлетворенности видно, что многие получают услуги посредством Call-центра, и даже нет серьезной необходимости приходить в центр. Уверены, что центр DOST, являющийся Вашей очередной инициативой, станет брендом Азербайджана.

В мае в Баку состоялся Европейский форум Международного агентства социального обеспечения, в рамках которого руководители агентств социального обеспечения 55 стран посетили центр DOST. Их первоначальная оценка также была очень высокой. Верим, что, расширившись за короткий срок, эта сеть охватит территорию всей страны.

Президент Ильхам Алиев: В начале этого года была принята четвертая Государственная программа по социально-экономическому развитию регионов. Это – широкомасштабная программа. Несмотря на то, что в последние годы проделана большая работа, связанная с инфраструктурными проектами, в результате реализации данной программы нерешенные до сих пор вопросы также найдут решение. Как вам известно, это приоритетная для нас сфера. Как в сфере снабжения электроэнергией, газификации, питьевой воды, так и в области реализации проектов по орошению многое сделано и есть прекрасные результаты. Таким образом, уровень газификации в Азербайджане приближается к 96 процентам. В редких странах проводится газификация в таком объеме. В области электроэнергии созданы большие генерационные мощности, и с этой точки зрения Азербайджан вновь находится в числе первых, потому что нам удалось обеспечить свою энергетическую безопасность. В этом году в результате работ по реконструкции на действующих станциях будут получены дополнительные генерационные мощности. Во всех наших регионах реализуются проекты питьевой воды, и в этом году в нескольких городах также будет решена проблема питьевой воды. Этой сфере уделяется огромное внимание. Ежегодно улучшается орошение примерно 100 тысяч гектаров земли, либо проводится вода на неорошаемые земли. Это тоже очень важный вопрос, в связи с которым будут предприняты дополнительные шаги.

Слово для выступления об основных показателях реализуемой с начала года Программы в целом предоставляется министру экономики Шахину Мустафаеву.

Министр Шахин Мустафаев сказал:

- Уважаемый господин Президент, действительно с 2004 года Вы уделяете большое внимание социально-экономическому развитию регионов в стране, и одно из основных направлений проводимой Вами стратегии социально-экономического развития заключается именно в сбалансированном и устойчивом развитии регионов.

Как Вы отметили, уже началась реализация четвертой Государственной программы по социально-экономическому развитию регионов, которую Вы утвердили в начале нынешнего года. Три государственные программы были успешно выполнены, и исполнение государственных программ, направленных в конечном итоге на повышение благосостояния населения, в подлинном смысле слова, коренным образом изменило облик регионов Азербайджана. Нынешнее положение регионов действительно фундаментально отличается от их положения 15-летней давности. Исключительную роль в этом развитии сыграли принятые Вами программы.

Успешно продолжается выполнение четвертой программы, которую Вы утвердили в начале нынешнего года. Значительная часть средств, предусмотренных в Государственной инвестиционной программе, в первую очередь, направлена на реализацию инфраструктурных проектов, являющихся основным направлением этой программы. В то же время данная программа дает очень серьезные результаты и в повышении уровня коммунальных услуг, улучшении инфраструктурного обеспечения в регионах, совершенствовании социальной инфраструктуры. Кроме того, исполнение Государственной программы является одним из важных шагов, направленных на обеспечение занятости, в том числе в сельской местности. Сегодня уже можно сказать, что созданная в регионах бизнес-среда, инфраструктура для развития сельского хозяйства и промышленности приносят свои плоды и играют основную роль в обеспечении занятости в регионах.

Хочу коротко проинформировать о созданных в регионах 9 промышленных парках и кварталах. В промышленных парках и кварталах уже прошли регистрацию 78 резидентов, а 45 резидентов приступили к деятельности. Из предусмотренных инвестиций на сумму 6,4 миллиарда манатов фактически вложены уже 5,7 миллиарда манатов, в результате реализации данных проектов открыто более 11 тысяч новых рабочих мест. В то же время в результате реализации этих проектов уже произведена продукция на сумму 1,5 миллиарда манатов, часть ее стоимостью 300 миллионов манатов предназначена для экспорта.

Кроме того, по Вашему поручению, связанному с открытием рабочих мест и обеспечением занятости в регионах, проводится серьезная работа по созданию необходимых для сельского хозяйства агропарков и крупных фермерских хозяйств. В соответствии с Вашим поручением предприняты серьезные шаги по созданию 51 агропарка. Уже есть результаты. Фактически функционируют двадцать два агропарка, ожидаем, что до конца нынешнего года начнут действовать еще 11 агропарков. В результате реализации данных проектов в экономику страны будут вложены дополнительные инвестиции на сумму 2,4 миллиарда манатов. Также в результате осуществления этих проектов будет создано более 4 тысяч новых рабочих мест.

Проводимая работа по поощрению инвестиций также позитивно влияет на развитие

регионов, механизм поощрения инвестиций дает хорошие результаты. До сегодняшнего дня было поощрено до 400 проектов, в результате чего в экономику страны вложено 3,4 миллиарда манатов инвестиций. В итоге уже обеспечено открытие более 16 тысяч новых рабочих мест.

Ясно, что для бизнес-среды основным условием являются наличие достойной, современной инфраструктуры. С этой точки зрения продолжение реализации указанных Вами инфраструктурных проектов является одной из главных целей региональной программы. Как было отмечено Вами, электро- и газоснабжение, прокладка дорог, в частности, сельских дорог, и работа, проводимая в последние годы по Вашему поручению в этой сфере, действительно серьезно изменили положение в регионах. В сельской местности уже отремонтирована и доведена до высокого уровня большая часть старых дорог. Это положительно повлияло и на улучшение благосостояния населения, и на развитие экономики.

Вы отметили работу, проводимую в области мелиорации. Очищаются тысячи километров коллекторно-дренажных систем, бурятся и сдаются в пользование населения субартезианские скважины. В то же время Вы ежегодно уделяете этой программе серьезное внимание, лично утверждаете ее. Вы лично контролируете дислокацию этих скважин по селам, и прекрасные результаты этого налицо.

Я хотел бы особо подчеркнуть работу, проводимую в социальной сфере. Господин Президент, одной из главных целей программ социально-экономического развития регионов была именно реализация проектов в социальной сфере. В этой области также проделан большой объем работы, построены или капитально отремонтированы свыше 3 тысяч школ. Уже два года существует новый подход – начато строительство школ модульного типа. Это, в первую очередь, относилось к сельским школам, расположенным в небольших селах, отдаленных регионах. Эта программа также успешно реализуется. Хочу заверить Вас в том, что вся предусмотренная в программе работа будет выполнена.

Господин Президент, хочу отметить, что реализация всех предусмотренных в программе мер находится под контролем. Этот контроль свидетельствует о том, что намеченная работа будет выполнена с высоким качеством в установленное Вами время.

Президент Ильхам Алиев: Предприняты очень серьезные шаги по улучшению бизнес-климата. В рамках программы "Doing Business" Всемирного банка Азербайджан признан как одна из 10 самых реформаторских стран и мы, продвинувшись на 32 ступени, находимся в настоящее время на 25-м месте. Конечно, это играет и будет играть позитивную роль в привлечении инвестиций в Азербайджан. Все ведущие международные финансовые структуры высоко оценивают нашу деятельность в этой сфере.

Что касается инфраструктурных проектов, то, конечно, многие из них реализованы, в том числе связанные с социальной инфраструктурой, будут реализовываться и в этом году. Будут построены десятки школ, в 10 городах будут возведены или капитально отремонтированы и сданы центральные больницы. Олимпийские комплексы - предусмотрено открытие трех Олимпийских комплексов, один уже открыт. Есть конкретные программы, планы по реализации других социально-инфраструктурных проектов, и это отражено в нашей Государственной инвестиционной программе.

Объем кредитов, предоставленных на льготных условиях, в этом году был на уровне 170 миллионов манатов. Сколько процентов из них выполнено, каково нынешнее положение?

Министр Шахин Мустафаев: За шесть месяцев этого года предпринимателям было выделено до 50 миллионов манатов льготных кредитов. Во втором полугодии будут предоставлены льготные кредиты в объеме 120 миллионов манатов. Проекты уже приняты, рассмотрены, установлены готовые проекты.

Президент Ильхам Алиев: Широкий размах в Азербайджане получило и дорожное строительство. За последние 15 лет проложено 15 тысяч километров дорог. Прокладка сельских, междугородных дорог планируется и в этом году. Предусмотрено проложить около тысячи километров дорог. По имеющимся у меня данным, за шесть месяцев проложено около 400 километров автодорог. Это, можно сказать, привело к полному обновлению дорожной инфраструктуры в Азербайджане. Неслучайно в отчете Давосского Всемирного экономического форума Азербайджан занимает 34-е место в мире по качеству автомобильных дорог. Уверен, что мы займем еще более высокое место, потому что в эту сферу действительно вкладываются и дальше будут вкладываться крупные инвестиции.

Как я уже отметил, наши бюджетные поступления растут. Одновременно растут валютные резервы, которые достигли рекордной отметки – 49 миллиардов долларов. Это – наше большое достояние, большой успех. За шесть месяцев нынешнего года наши валютные резервы увеличились на 4 миллиарда долларов. Мы очень экономно используем эти средства. Именно поэтому даже в кризисные годы, когда цены на нефть были низкими, мы сохранили и увеличили наши валютные резервы. Цель заключалась именно в том, чтобы с каждым годом увеличивать валютные резервы. Параллельно нам удалось значительно сократить внешний государственный долг. За год наш внешний долг сократился на 4 процента и находится на уровне примерно 19 процентов. Это считается одним из лучших показателей в мировом масштабе, так как в некоторых странах внешний государственный долг превышает валовой внутренний продукт или равен ему. У нас же он составляет 19 процентов. Мы и впредь должны быть очень внимательными в этом деле. Кредиты можно получать только на проекты, носящие стратегическое значение, потому что у нас есть свои внутренние возможности и должны их использовать.

Как я уже отметил, инфляция составляет 2,5 процента. Это хороший показатель. Курс маната стабилен. Слово для выступления о макроэкономической ситуации и работе, проделанной в целом в этой области, планах предоставляется председателю Правления Центрального банка Эльману Рустамову.

Председатель Правления Центрального банка Эльман Рустамов сказал:

- Благодарю, господин Президент.

В целом макроэкономическая стабильность страны заключается в равновесии ее внешнеторгового и внутреннего финансового балансов, зависит от этого. Как Вы уже отметили, в благоприятных условиях внешнеторговый баланс Азербайджана является профицитным в объеме 2,9 миллиарда долларов, в том числе наш внешний платежный баланс также профицитный. В целом в текущем году – Вы уже отметили это – наш экспорт увеличился на более чем 15 процентов. Однако отрадным является то, что ненефтяной экспорт уже не отстает от общего экспорта, он тоже увеличился на уровне 15 процентов и превышает значение ненефтяного импорта.

С начала года цена на нефть выросла до 20 процентов и составляет 66 долларов. Это на 6 долларов превышает наш прогноз во внутренних, то есть бюджетных и социально-экономических прогнозах. Как Вы уже отметили, в последние годы наши стратегические валютные резервы значительно выросли. Мы уверенно идем к восстановлению докризисного уровня в целом. Сорок девять миллиардов долларов больше, чем наш валовой внутренний продукт. Это выражает как высокую международную покупательную способность, так и высокую финансовую безопасность Азербайджана.

Растут валютные резервы и самого Центрального банка. В текущем году мы увеличили наши валютные резервы на более чем 330 миллионов долларов. Однако хочу привлечь Ваше внимание к тому, что поставленный Вами вопрос – повышение эффективности управления валютными резервами - является чрезвычайно важным. Более 100 миллионов долларов из этих средств мы получили за шесть месяцев от внешнего управления. Несмотря на то, что положение на международных финансовых рынках достаточно сложное и процентные ставки низкие. Мы рассчитываем завершить год с доходом в 3,2 процента.

В целом курс маната, как Вы отметили, стабилен и продолжает оставаться стабильным. Положительный внешний баланс, проводимая работа по диверсификации экспорта и расширение предложения валюты, позитивные ожидания на рынке создали существенный профицит на внутреннем валютном рынке. Я докладывал Вам об этом. В целом сегодня вместе со стерилизацией Центрального банка на внутреннем валютном рынке наблюдается профицит, превышающий 1 миллиард долларов США. А это в целом гарантирует не только сегодняшнюю, но и ожидаемую стабильность курса маната.

Несмотря на стабильность курса, мы отслеживаем нашу внешнюю конкурентоспособность со странами-партнерами, торговыми партнерами. За шесть месяцев реальный курс маната подешевел на 1,2 процента.

Инфляция в рамках целевого диапазона находится ниже цели как правительства, так и Центрального банка. Несмотря на принятие, как Вы уже отметили, беспрецедентных социальных мер, усиление социальной политики, расширение внутренних потребностей, улучшение управления в целом, осуществляемые меры и стабильность курса маната обусловливают формирование инфляции на низком уровне.

Инфляционные ожидания играют чрезвычайно важную роль в управлении инфляцией. Мы сами вместе с Государственном комитетом по статистике провели опросы в более чем 4 тысячах семейных хозяйств. В целом численность населения, ожидающего до конца года ускорения инфляции, составляет 2 процента. То есть, 98 процентов населения не верит в ускорение инфляции до конца года. В том числе достаточно высока вера в макроэкономическую стабильность в целом, динамику инфляции в бизнесе – мы провели опросы и там.

В условиях низкого уровня инфляции в целом Центральный банк предпринимает шаги на фоне последовательного смягчения монетарной, денежно-кредитной политики. С 2018 года мы снизили учетную ставку с 18 процентов до 8,25 процента на сегодняшний день. Еще одним направлением смягчения монетарной политики является количественное смягчение в целом, то есть объем денег, предоставляемых нами экономике. В текущем году он составляет 9 процентов. Однако, господин Президент, за последние два года наш основной показатель, именуемый денежной базой, увеличился на более чем 37 процентов. Это тоже делается для оживления экономики в целом, повышения кредитной активности в условиях низкой инфляции, чтобы у банков было достаточно собственных ресурсов и они могли использовать эти средства.

Мы наблюдаем снижение процентных ставок в экономике, несмотря на то, что высокие потребительские кредиты, формирующие общий фонд, имеют проценты. Однако бизнес-кредиты, средняя процентная ставка недавно предоставленных бизнес-кредитов сократилась в текущем году на более чем 5 процентов и составляет 11 процентов. Этот показатель близок к нашей учетной ставке. Он свидетельствует о том, что учетная ставка, процентная политика Центрального банка стали играть важную роль также и в формировании процента вкладов населения по бизнес-кредитам.

Дедолларизация - в период кризиса у нас произошла долларизация. Сегодня мы видим, что долларизация стала сокращаться. Долларизация вкладов физических лиц сократилась с пиковой отметки 85 процентов в 2016 году до 56 процентов, долларизация кредитов понизилась соответственно с 52 до 35 процентов.

Продолжается кредитная активность. За шесть месяцев текущего года кредиты выросли на 3,6 процента. Однако при этом произошел рост на более чем 9 процентов потребительских кредитов. А бизнес-кредиты, кредиты в реальном секторе несколько сократились – на 0,3 процента. Считаю, что мы должны быть внимательными. Следует внимательно отслеживать рост потребительских кредитов. Мы должны отслеживать в целом как увеличение долговой нагрузки населения, так и приближение ее к 50 процентам в портфеле банковского сектора, так как в дальнейшем это может создать определенные проблемы.

Сегодня в банковском секторе наблюдается значительная ликвидность. В то же время мы видим, что бизнес-кредиты не растут. Видимо, придется принять комплексные регулятивные, стимулирующие меры, чтобы данные кредиты в целом поступали в реальный сектор и поддерживали процесс внутренних инвестиций в стране.

Полностью завершился процесс компенсирования Вашим Указом и по Вашей инициативе валютных кредитов населения, пострадавших в период девальвации, эти средства выплачены населению. Завершилась подготовительная работа по реструктуризации манатных кредитов. В ближайшее время мы вместе с соответствующими структурами обеспечим выплату населению этих средств.

Об экономическом росте уже говорилось, он устойчив. В целом вот уже 6 кварталов продолжается общий экономический рост и 10 кварталов – экономический рост в ненефтяном секторе. Это демонстрирует его устойчивость. Господин Президент, стоящая перед нами до конца года задача заключается в сохранении и развитии макроэкономической стабильности. Мы должны обеспечить ее. В сентябре начинается второй этап определенного Вашим Указом социального пакета. В целом мы считаем это не только социальным пакетом, но и фактором новой модели экономического роста, так как оживление внутренних потребностей населения окажет поддержку оживлению внутреннего производства, диверсификации экспорта. Однако наша важнейшая задача заключается в оказании поддержки этим социальным программам, процессу увеличения реальных доходов населения, достижении низкой инфляции. Здесь имеется в виду хорошо скоординированная работа Центрального банка с правительством. Мы регулярно обсуждаем эти вопросы в Совете по финансовой стабильности. Считаем, что мы сможем добиться этого.

Президент Ильхам Алиев: Я озвучил цифру, связанную с бюджетными поступлениями. По линии Министерства налогов и Таможенного комитета поступили средства в размере более 440 миллионов манатов. Считаю, что до конца года мы будем идти по этому пути. Сейчас трудно дать прогноз, но считаю, что сверх плана ожидается примерно 700-800 миллионов манатов.

Министр налогов Микаил Джаббаров сказал:

-Уважаемый господин Президент, позвольте коротко доложить о нынешней ситуации. За шесть месяцев Министерством налогов обеспечены текущие поступления в сводный бюджет, который составил 4 миллиарда 954 миллиона манатов. Из них 3 миллиарда 633 миллиона манатов – налоговые и государственные пошлины, а 1 миллиард 321 миллион манатов – взносы на обязательное социальное страхование и страхование от безработицы. Эти цифры составляют соответственно 108,8 процента – по налогам, 112,5 и 116 процентов – по обязательному социальному страхованию и страхованию от безработицы. Уверены, что мы добьемся сохранения такого темпа, и мы тесно взаимодействуем с нашими уважаемыми коллегами. По имеющимся у нас данным, за 6 месяцев Государственный таможенный комитет также добился исполнения прогноза на 108 процентов. Главными факторами, которые лежат в основе этих результатов, являются, в первую очередь, налоговая политика, администрирование и реформы, осуществляемые под Вашим руководством. Во-вторых, это – тесное взаимодействие, совместная работа с соответствующими структурами единой командой, обмен информацией. В-третьих, - изменение природы отношений с налогоплательщиками и, наконец, успехи в борьбе с теневой экономикой, в том числе вывод из тени оборота и рабочих мест.

С Вашего разрешения хотелось бы привлечь внимание к определенным тенденциям, представляющим особый интерес. Так, доля ненефтяного сектора в налоговых поступлениях достигла 70,1 процента. Это значительно больше по сравнению с 65,8 процента в 2018 году. В целом, темпы роста поступлений по ненефтяному сектору составили 14,3 процента. Это превышает темпы роста соответствующего сектора экономики, и мы уже исполнили 51,1 процента годового прогноза. Доля частного сектора в самом ненефтяном секторе очень высока – им обеспечены 77 процентов. В результате налоговых реформ отмечен значительный рост в количестве трудовых договоров. Всего за 6 месяцев зарегистрированы 101 тысяча новых трудовых договоров, в том числе 77 тысяч в частном ненефтяном секторе. Это – непосредственный результат осуществленной по Вашему указанию реформы по налоговой льготе. Хочу также отметить, что за 6 месяцев сумма, оставшаяся в распоряжении наших граждан только от налоговой льготы, составила 150 миллионов манатов, в прежние годы она выплачивалась в виде налога. Этот процесс продолжается. Данные на сегодняшний день свидетельствуют о том, что в июле этот процесс продолжается такими же темпами. Наблюдается рост в количестве активных объектов – 14 процентов, а рост в числе плательщиков налога на добавленную стоимость составляет 40 процентов.

В заключение хочу особо отметить сокращение мер налогового контроля. Так, количество выездных налоговых проверок сократилось в сравнении с 2018 годом в 2,7 раза, а в сравнении с 2017 годом - в 6 раз. Отрадно, что мы всегда стараемся отслеживать частный сектор под влиянием экономики, налоговой политики и администрирования в целом. Хочу довести до Вашего сведения остаточные суммы на счетах частного сектора в банковской системе в азербайджанских манатах. В течение года они увеличились на 49 процентов, а с начала года – на 20 процентов. Считаем, что это - показатель перехода бизнеса от наличных расчетов к операциям, а также доверия к экономике страны.

Президент Ильхам Алиев: Какова ситуация с исполнением бюджета? Самир Шарифов, представьте короткую информацию.

Министр финансов Самир Шарифов сказал:

- Господин Президент, показатели исполнения государственного бюджета за 6 месяцев 2019 года подтверждают происходящие в экономике страны динамичные процессы. Так, расходы государственного бюджета исполнены на уровне 100,2 процента – 10 миллиардов 951 миллион манатов. Доходы же государственного бюджета исполнены на сумму 10 миллиардов 406 миллионов манатов. Расходы государственного бюджета перевыполнены. Должен сказать, что, как Вы уже отметили, господин Президент, органы, в основном обеспечивающие бюджет, то есть, Министерство налогов и Государственный таможенный комитет, исполнили прогнозные показатели на 108 процентов. Это очень высокие показатели. Один из хороших показателей по линии Министерства налогов заключается в том, что 70 процентов налоговых поступлений составили ненефтяные доходы. Удовлетворительно положение и в прочих поступлениях, то есть, были внебюджетные поступления, хотя и несколько ниже ожидаемых нами темпов. Надеемся, что к концу году ситуация полностью выправится.

Господин Президент, хотелось бы особо коснуться некоторых вопросов. Считаю, что один из важных моментов в обеспечении сбора налоговых и таможенных пошлин заключается в гармоничном исполнении наших расходов на государственные капиталовложения. Должен отметить, что за шесть месяцев текущего года по государственным капиталовложениям на сумму 5 миллиардов 980 миллионов пока исполнено 37 процентов наших расходов. Тому имеется ряд объективных причин. Они связаны с тем, что в данной сумме предусмотрено примерно 1 миллиард 140 миллионов манатов кредитов. Коэффициент использования их, к сожалению, не очень высок. Считаем, что нашим соответствующим структурам, занимающимся исполнением данных кредитов, следует ускорить работу в этом направлении. Некоторые случаи, несомненно, зависят не только от них. Есть определенные процедуры купли-продажи, которые должны соблюдаться международными финансовыми структурами. Они тоже требуют определенного времени. В ряде случаев необходимо принять меры в соответствии с законодательством о государственных закупках Азербайджана. Считаем, что в результате их задержек есть определенное отставание по средствам государственного бюджета, в основном реализации инфраструктурных проектов. А это уже дело наших налоговых и таможенных органов. В конечном счете, это может создать для нас определенные препятствия в исполнении прогноза доходов и расходов государственного бюджета. Поэтому мы стараемся, чтобы расходы государственного бюджета исполнялись гармонично, и значительная часть расходов не приходилась на конец года - ноябрь-декабрь.

Исполнение государственного бюджета обеспечивается полностью. В том числе полностью финансируется принятая Вами программа социальных инициатив. Соответствующие органы в короткий срок обеспечили исполнение принятого Вами очень гуманного решения по кредитам.

Господин Президент, выполняются все обязательства по государственному долгу. Полностью соблюдается утвержденная Вами среднесрочная и долгосрочная стратегия управления государственным долгом. Как вы уже отметили, мы добились снижения уровня долга и обеспечиваем сохранение данного уровня. Господин Президент, хотелось бы также отметить, что государство предоставляет государственные гарантии на некоторые важные проекты. В том числе одним из таких проектов является проект Южного газового коридора. Отрадно, что, как мы Вам доложили, полной необходимости в предусмотренном по данному проекту финансировании не возникло. Однако были проведены переговоры с зарубежными финансовыми структурами, то есть, они были готовы выделить эти средства. Но в качестве первого пакета мы отказались от заимствований в 2 миллиарда, необходимости в этом не возникло. Еще одно радующее обстоятельство - наша компания "Южный газовый коридор" заключила с Многосторонним агентством по инвестицинным гарантиям - MİGA кредитный договор на сумму 750 миллионов долларов, а сейчас необходимости в получении данного кредита нет. То есть, как за счет экономии по этому проекту, так в связи с запуском проекта наша компания уже обладает свободным финансовым потоком и обеспечивает долги за счет данных средств.

В целом, господин Президент, хотелось бы отметить, что созданы все условия для полного обеспечения до конца года обязательств перед государственным бюджетом. В особенности, обнадеживает то, что органы, обеспечивающие поступление в наш государственный бюджет, перевыполняют прогнозные показатели.

Президент Ильхам Алиев: В этом году в сельском хозяйстве достигнут рекордный показатель. Как я уже отметил, это стало возможным в результате проведенных реформ. Предпринятые в различных направлениях шаги привели к оживлению в сельском хозяйстве. Конечно, государственная поддержка, как всегда, оказывается и в текущем году, будет оказываться и впредь. Шаги, предпринятые в данном направлении, уже дают реальные результаты, и сельское хозяйство успешно развивается. В основном, в области растениеводства. Рост в животноводстве составляет примерно три процента. Считаю, что этой отрасли следует уделять больше внимания, чтобы рост в животноводстве также был значительным.

По имеющимся у меня данным, производство зерна увеличилось на 40 процентов. Достаточно высока и урожайность. В сравнении с предыдущими годами сегодня урожайность превышает 30 центнеров. Но есть такие хозяйства, где урожайность составляет 60 центнеров и выше. То есть, это говорит о том, что современный подход, развитие сельского хозяйства на научной основе значительно повышают и будут повышать урожайность.

Увеличилось производство и других видов продукции. Таким образом, бахчевые – примерно на 40 процентов, фрукты – на более чем 20 процентов, коконы – на 25 процентов, овощи – на 14 процентов. То есть, увеличивается и экспорт, и, конечно, в предстоящие годы мы, проводя нашу политику в этом направлении, придем к еще более высоким результатам.

Слово для выступления о проделанной в этой области работе предоставляется министру сельского хозяйства Инаму Керимову.

Министр Инам Керимов сказал:

-Уважаемый господин Президент.

Меры по осуществляемым Вами аграрным реформам продолжаются. Принятые системные меры дают положительный результат. Во всех отраслях, в том числе в области растениеводства и животноводства, наблюдается рост. Одна из стоящих перед нами основных задач в этом году заключается в том, чтобы постоянно находиться рядом с фермерами, принимать непосредственное участие в решении проблем, с которыми они сталкиваются. Наша основная забота и задача были связаны с зерноводством, составляющим наш посевной баланс. В этом году зерно было посеяно на площади 1 миллион 12 тысяч гектаров. Из них 670 тысяч гектаров составили посевы пшеницы, а 342 тысячи гектаров – ячменя. В результате принятых мер основным вопросом было обеспечение правильного технического оснащения. Так, ежегодно от наших фермеров поступали многочисленные обращения, связанные с данной сферой. Однако в результате построения системы дислокации, в частности, использования современного оборудования, установки на комбайнах GPS и их правильной дислокации, в нынешнем году жатва завершилась на 20 дней раньше. Урожайность в этом году также была выше. В сравнении с прошлым годом с каждого гектара было собрано примерно на 2 центнера больше урожая. Наряду с этим, основная задача, стоящая перед нами в настоящее время, связана с развитием хлопководства. Заготовка хлопка начнется со следующего месяца – сентября. Будет проведена работа для полного обеспечения как техникой, так и удобрениями.

Господин Президент, одним из главных обстоятельств, которое радует фермеров, является то, что в результате осуществленной Вами реформы, связанной с лизинговой деятельностью, на рынке уже наблюдается полная либерализация. Государственные льготы и субсидии уже применяются в отношении всех компаний-поставщиков. Стоимость техники на рынке понизилась примерно на 30 процентов.

Считаем, что в результате проводимой Вами реформы, связанной с субсидиями, со следующего года эта либерализация будет осуществлена и в связи с удобрениями. С одной стороны, будет обеспечена доступность удобрений, а с другой, - произойдет существенное снижение цен на них. В настоящее время перед нами стоит задача улучшения доступности удобрений, так как порой нашим фермерам для их получения приходится преодолевать большие расстояния. Поэтому с этого года Министерство сельского хозяйства осуществило выездные продажи удобрений и доставку их непосредственно во дворы и хозяйства фермеров.

Уважаемый господин Президент, одна из поставленных Вами основных задач заключается в поощрении электронного сельского хозяйства. В настоящее время более 300 тысяч фермеров уже зарегистрировались в электронном сельском хозяйстве. В январе следующего года предоставление субсидий полностью будет осуществляться в электронной форме. Система электронного сельского хозяйства одновременно позволит нам заранее спланировать и спрогнозировать посевы наших фермеров. Так, наши фермеры должны в обязательном порядке задекларировать свои планы посевов в электронном сельском хозяйстве. Наряду с этим, еще одна проводимая Вами важная реформа связана с новой системой субсидий. В настоящее время идет подготовка к применению системы субсидий. С января 2020 года субсидии уже будут предоставляться по новой системе. Это, в первую очередь, позволит увеличить урожайность, занятость, улучшить продовольственную безопасность, а также наш экспортный потенциал в области сельского хозяйства.

Подводя итоги совещания, Президент Ильхам Алиев сказал:

-Дела в этой области также идут успешно. Сельское хозяйство является важной отраслью для любой страны. Обеспечение продовольственной безопасности является для нас основной задачей, в то же время мы расширяем и наши экспортные возможности. Фермерам предоставляются дополнительные льготы. На высоком уровне находится обеспечение техникой. В нынешнем году уже обеспечена продажа более 700 единиц техники. За счет приобретения в предыдущие годы большого количества сельскохозяйственной техники нам удалось добиться развития этой отрасли. Конечно, основную роль здесь играют современные технологии, современные оросительные системы. В настоящее время в Азербайджане функционирует завод азотных удобрений. То есть, нет необходимости приобретать азотные удобрения за рубежом. В Азербайджане началось производство пивотных оросительных систем. То есть, мы, конечно, предпринимаем серьезные шаги для самообеспечения в этой области. Уверен, что в предстоящие годы в этой отрасли будут достигнуты еще более высокие результаты.

По имеющимся у меня данным, безналичные платежи у нас все еще находятся на низком уровне. Считаю, что в этой области необходимо предпринять очень серьезные шаги, мы должны постараться увеличить объем безналичных платежей. Должно быть увеличено и количество POS-терминалов. Но, как мне сообщили, их не становится больше. Эта проблема должна найти решение, так как низкий уровень безналичных платежей, конечно, подпитывает теневую экономику. Борьба с теневой экономикой является для нас сейчас одним из основных вопросов. Предоставленная сегодня здесь информация свидетельствует о том, что в данном направлении предприняты важные шаги. Заключено более ста тысяч трудовых договоров. Хотя раньше эти люди работали в теневой экономике. Низкий уровень безналичных платежей, конечно, неприемлем. Поручаю проанализировать данный вопрос, необходимо предпринять серьезные шаги. Общий объем безналичных платежей в Азербайджане составляет 2 миллиарда 300 миллионов долларов. Верно?

Помощник Президента по вопросам экономической политики и промышленности Натиг Амиров: Да, за исключением сумм, снятых наличными.

Президент Ильхам Алиев: Этой сфере должно уделяться очень серьезное внимание.

Несмотря на низкий уровень инфляции, в некоторых случаях наблюдается искусственное завышение цен. Соответствующим структурам необходимо серьезно заняться этим вопросом. Как только я получаю информацию, сразу же даются указания. То есть, необходим постоянный контроль за потребительским рынком, так как здесь не исключены и картельные сделки. Конечно, мы не можем допустить искусственного завышения цен. Необходим механизм строжайшего контроля. Эта сфера постоянно должна находиться в центре внимания.

В Баку реализуются многочисленные проекты, в том числе обновляется коммунальное хозяйство, приобретены и устанавливаются более 400 лифтов, в распоряжение граждан переданы уже более 50 образцовых благоустроенных дворов. Для городского транспорта завозятся 300 новых современных автобусов, и это действительно станет большим продвижением, так как модернизация городского транспорта очень важна для нас – для удобства граждан, мер безопасности. Закупаются вагоны метро и ведется строительство метро. Могу сказать, что Баку является одним из городов, где ведется строительство метро, и на постсоветском пространстве мы находимся среди считанных городов и в этой сфере. В целом, проделана огромная работа, направленная на благоустройство, модернизацию, приумножение красоты города Баку. Сегодня Баку – один из самых красивых городов мира. Но есть и проблемы. Их решение постоянно должно находиться в центре внимания.

Освещение улиц все еще находится не на должном уровне. Центр города, естественно, освещается, но в некоторых местах уличного освещения нет. Этому вопросу необходимо уделить очень серьезное внимание. В настоящее время предпринимаются шаги в области управления бытовыми отходами. Несколько лет назад в Балаханы был построен крупный завод бытовых отходов, создан полигон, проводится сортировка. Нам необходимо создать цепочку. Нужна единая цепочка от квартиры до завода бытовых отходов. В настоящее время данный проект реализуется в Баку с участием международных консультантов. Продолжается прокладка пригородной железнодорожной линии. Это тоже очень важный проект. В Баку создаются новые зоны отдыха. Сегодня Баку - это город парков, скверов, в распоряжение граждан предоставляются зоны отдыха, что высоко оценивается населением.

Предпринимаются шаги по оживлению строительного сектора. В настоящее время в Баку идет строительство нескольких сотен жилых зданий. Это - позитивный факт, оказывающий положительное влияние и на сектор строительных материалов, создающий условия для открытия рабочих мест. Должен также отметить, что с начала года открыто 60 тысяч новых рабочих мест. Часть их открыта в государственном секторе. Мы делаем это для того, чтобы безработица была на низком уровне. Поэтому предприняты важные шаги по созданию оплачиваемых общественных рабочих мест, которых открыто около 40 тысяч.

То есть, это то, что сделано нами в социальной сфере. Эти рабочие места открываются для того, чтобы граждане были обеспечены работой. Но всем нам следует знать, что частный сектор должен вносить больший вклад в создание рабочих мест. В результате взаимодействия с представителями частного сектора мы видим рост и в этой сфере. Экономическое оживление, конечно, способствует и созданию рабочих мест. Это должно стать постоянным процессом.

Наше население увеличивается. В период независимости оно выросло примерно на 3 миллиона человек. В нынешнем году мы с радостью отметили рождение 10-миллионного гражданина. Это является нашим большим достоянием, но, с другой стороны, позволяет говорить о том, что мы должны постоянно заниматься созданием рабочих мест. Нам необходимо заниматься созданием социальной инфраструктуры, должны быть приняты дополнительные меры в транспортной сфере, чтобы растущее население, граждане чувствовали себя спокойно, были трудоустроены. Еще раз хочу сказать, это – постоянный процесс, так как успешное развитие Азербайджана, развитие в области промышленности, экономической сфере являются факторами, оказывающими непосредственное влияние на рост населения, и мы постоянно должны быть готовы к этому.

Необходимо изыскивать новые источники для экономического роста, чтобы он был устойчивым. Основную роль здесь играет развитие ненефтяного сектора. Однако нам также следует знать, что основным сектором для нашего экономического развития сегодня является нефтегазовый сектор. В этой сфере также предприняты очень важные шаги. Существенная работа проделана в связи с реализацией Южного газового коридора. В настоящее время реализация Южного газового коридора подходит к концу. Уже завершается исполнение его последнего сегмента. Это – исторический проект. В результате начала деятельности Южного газового коридора Азербайджан получит дополнительный доход. Считаю, что работа, проделанная за шесть месяцев, заслуживает одобрения.

Азербайджан идет по пути устойчивого развития. Охвативший мир несколько лет назад финансово-экономический кризис, который отразился и на нас, уже остался позади. Нам удалось с честью преодолеть этот кризис. Мы смогли сохранить и увеличить наши валютные резервы. Как я уже отметил, только за шесть месяцев мы накопили 4 миллиарда долларов дополнительных валютных резервов. Конечно, это создает хорошие условия и для наших будущих дел. Однако реформы, проводимые в налоговой, таможенной системе, работа, осуществляемая в области администрирования и рост поступлений, конечно, должны быть основным источником нашего бюджета. Мы должны очень экономно использовать средства. В частности, необходим очень строгий контроль за государственными инвестиционными проектами. В государственных компаниях должна быть создана система корпоративного управления. Указания в связи с этим даны. Считаю, что очень скоро мы увидим компании, управляемые по современным корпоративным правилам. То есть, это очень важный вопрос. Для последующего развития в экономической сфере нам, конечно, следует привлекать зарубежных экспертов, и мы делаем это. Мы активно взаимодействуем с международными финансовыми структурами, эта работа будет продолжаться и впредь. То есть, новая модель экономики – это сегодняшняя потребность. На эти вопросы отвечает Стратегическая дорожная карта, рассчитанная до 2025 года.

Азербайджан должен развиваться по пути инноваций, современного управления, либеральной экономики. Все необходимые меры приняты. Неслучайно это отмечают международные финансовые структуры. Работа, направленная на улучшение бизнес-среды, свидетельствует о том, что сегодня Азербайджан входит в число успешно развивающихся в экономической сфере стран в мировом масштабе. Параллельно мы уделяем огромное внимание и социальной сфере. Реализованные в этом году проекты – проекты, инициативы, исчисляющиеся миллиардами долларов, демонстрируют наши намерения, нашу политику. Они показывают, что в центре нашей политики находится гражданин Азербайджана. Наша экономическая мощь должна оказывать и оказывает непосредственное влияние на социальную сферу. Мы и дальше будем идти по этому пути. Уверен, что до конца года все намеченные задачи будут выполнены.

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