Президент Ильхам Алиев: Ненефтяной сектор нашей промышленности продвигается рекордными шагами (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Ненефтяной сектор нашей промышленности продвигается рекордными шагами.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на прошедшем в среду совещании, связанном с социально-экономической сферой.

"Задачи, поставленные нами перед собой в начале года, исполняются, наша страна уверенно развивается, реализуются крупные инфраструктурные проекты. Общая экономическая ситуация очень позитивная, что отражают и цифры.

За шесть месяцев нынешнего года наша экономика выросла на 2,4 процента, а ненефтяной сектор – на 3,2 процента. Самый отрадный показатель связан с ненефтяной промышленностью. Рост здесь составляет 15,7 процента. Это свидетельствует о том, что в последние годы наша политика индустриализации дает прекрасные результаты. Ненефтяной сектор промышленности продвигается рекордными шагами. Конечно, в этой области достаточно велика роль крупных предприятий, сданных в эксплуатацию в нынешнем году. Как известно, введены в строй карбамидный завод, завод "SOCAR-Polymer", объем производства которых достаточно велик. В то же время предпринимаются необходимые шаги для развития малого и среднего предпринимательства. Таким образом, 15,7-процентный рост нашей ненефтяной промышленности за шесть месяцев, конечно, является очень отрадным фактом.

Рекордный показатель достигнут и в сельском хозяйстве. За шесть месяцев нынешнего года сельское хозяйство увеличилось на 13 процентов, в основном, за счет растениеводства, где рост составил 25 процентов. То есть, это говорит о том, что вложенные инвестиции, проводимые реформы, выданные субсидии, научный подход к сельскому хозяйству дают результаты. Уверен, что в предстоящие годы сельское хозяйство будет устойчиво развиваться и послужит, таким образом, увеличению как занятости, так и сельскохозяйственного экспорта", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что достаточно вырос и наш торговый оборот – на более чем 20 процентов.

"На 15 процентов увеличился ненефтяной экспорт. За шесть месяцев в экономику страны вложено более 6 миллиардов долларов инвестиций. Значительная часть этих инвестиций вложена в ненефтяной сектор. Инфляция составляет всего 2,5 процента. Это тоже хороший показатель. Доходы населения увеличились на 6,6 процента. Бюджетные поступления по линии Министерства налогов, Государственного таможенного комитета выросли на более чем 440 миллионов манатов, то есть, были собраны сверх плана, что также служит проявлением проводимых реформ.

Словом, все экономические показатели дают основание сказать, что мы развиваемся в правильном направлении и выполняем все стоящие перед нами задачи.

Как вам известно, в начале нынешнего года был утвержден очень большой социальный пакет, и эти социальные инициативы охватывают более 4 миллионов человек. Были предприняты очень важные шаги – значительно увеличены минимальная заработная плата, минимальная пенсия. В первый раз на 40 процентов, во второй – также на 40 процентов, он будет выплачиваться уже с сентября. Почти вдвое повышена минимальная заработная плата – со 130 до 250 манатов. А минимальная пенсия доведена со 116 до 200 манатов. Это тоже существенный рост, что, конечно, требует крупных финансовых средств. Можно сказать, весь объем дополнительных доходов мы направляем в социальную сферу, так как это приоритетная для нас сфера, она всегда находилась в центре внимания, так обстоит дело и сегодня. Благосостояние граждан Азербайджана, их уровень жизни всегда находятся в центре внимания, и мы по возможности решаем данные вопросы. Должен также отметить, что для осуществления этого социального пакета требуются крупные финансовые средства. Мы можем добавить сюда и социальные пособия, которые увеличены почти вдвое. На 50 процентов увеличено пособие, выплачиваемое вынужденным переселенцам, нашел решение вопрос, связанный с проблемными кредитами, были выдвинуты другие социальные инициативы, что еще раз свидетельствует о социальной направленности нашей политики", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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