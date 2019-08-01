Президент Ильхам Алиев: В этом году в сельском хозяйстве достигнут рекордный показатель (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - В этом году в сельском хозяйстве достигнут рекордный показатель.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на прошедшем в среду совещании, связанном с социально-экономической сферой.

"В этом году в сельском хозяйстве достигнут рекордный показатель. Как я уже отметил, это стало возможным в результате проведенных реформ. Предпринятые в различных направлениях шаги привели к оживлению в сельском хозяйстве. Конечно, государственная поддержка, как всегда, оказывается и в текущем году, будет оказываться и впредь. Шаги, предпринятые в данном направлении, уже дают реальные результаты, и сельское хозяйство успешно развивается. В основном, в области растениеводства. Рост в животноводстве составляет примерно три процента. Считаю, что этой отрасли следует уделять больше внимания, чтобы рост в животноводстве также был значительным.

По имеющимся у меня данным, производство зерна увеличилось на 40 процентов. Достаточно высока и урожайность. В сравнении с предыдущими годами сегодня урожайность превышает 30 центнеров. Но есть такие хозяйства, где урожайность составляет 60 центнеров и выше. То есть, это говорит о том, что современный подход, развитие сельского хозяйства на научной основе значительно повышают и будут повышать урожайность.

Увеличилось производство и других видов продукции. Таким образом, бахчевые – примерно на 40 процентов, фрукты – на более чем 20 процентов, коконы – на 25 процентов, овощи – на 14 процентов. То есть, увеличивается и экспорт, и, конечно, в предстоящие годы мы, проводя нашу политику в этом направлении, придем к еще более высоким результатам", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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