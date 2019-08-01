Президент Азербайджана: Борьба с теневой экономикой является для нас сейчас одним из основных вопросов (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Борьба с теневой экономикой является для нас сейчас одним из основных вопросов.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на прошедшем в среду совещании, связанном с социально-экономической сферой.

"По имеющимся у меня данным, безналичные платежи у нас все еще находятся на низком уровне. Считаю, что в этой области необходимо предпринять очень серьезные шаги, мы должны постараться увеличить объем безналичных платежей. Должно быть увеличено и количество POS-терминалов. Но, как мне сообщили, их не становится больше. Эта проблема должна найти решение, так как низкий уровень безналичных платежей, конечно, подпитывает теневую экономику. Борьба с теневой экономикой является для нас сейчас одним из основных вопросов. Предоставленная сегодня здесь информация свидетельствует о том, что в данном направлении предприняты важные шаги. Заключено более ста тысяч трудовых договоров. Хотя раньше эти люди работали в теневой экономике. Низкий уровень безналичных платежей, конечно, неприемлем. Поручаю проанализировать данный вопрос, необходимо предпринять серьезные шаги. Общий объем безналичных платежей в Азербайджане составляет 2 миллиарда 300 миллионов долларов", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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