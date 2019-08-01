Президент Ильхам Алиев: Азербайджан должен развиваться по пути инноваций, современного управления, либеральной экономики (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Азербайджан должен развиваться по пути инноваций, современного управления, либеральной экономики.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, завершая прошедшее в среду совещание, связанное с социально-экономической сферой.

"Все необходимые меры приняты. Неслучайно это отмечают международные финансовые структуры. Работа, направленная на улучшение бизнес-среды, свидетельствует о том, что сегодня Азербайджан входит в число успешно развивающихся в экономической сфере стран в мировом масштабе. Параллельно мы уделяем огромное внимание и социальной сфере. Реализованные в этом году проекты – проекты, инициативы, исчисляющиеся миллиардами долларов, демонстрируют наши намерения, нашу политику. Они показывают, что в центре нашей политики находится гражданин Азербайджана. Наша экономическая мощь должна оказывать и оказывает непосредственное влияние на социальную сферу. Мы и дальше будем идти по этому пути. Уверен, что до конца года все намеченные задачи будут выполнены", - сказал Президент Азербайджана.

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