Президент Ильхам Алиев: Очень скоро мы увидим компании, управляемые по современным корпоративным правилам (версия 2)

1 августа 2019 22:00 (UTC+04:00)

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БАКУ/Trend/ - Очень скоро мы увидим компании, управляемые по современным корпоративным правилам.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, завершая прошедшее в среду совещании, связанное с социально-экономической сферой.

"Охвативший мир несколько лет назад финансово-экономический кризис, который отразился и на нас, уже остался позади. Нам удалось с честью преодолеть этот кризис. Мы смогли сохранить и увеличить наши валютные резервы. Как я уже отметил, только за шесть месяцев мы накопили 4 миллиарда долларов дополнительных валютных резервов. Конечно, это создает хорошие условия и для наших будущих дел. Однако реформы, проводимые в налоговой, таможенной системе, работа, осуществляемая в области администрирования и рост поступлений, конечно, должны быть основным источником нашего бюджета. Мы должны очень экономно использовать средства. В частности, необходим очень строгий контроль за государственными инвестиционными проектами. В государственных компаниях должна быть создана система корпоративного управления. Указания в связи с этим даны. Считаю, что очень скоро мы увидим компании, управляемые по современным корпоративным правилам. То есть, это очень важный вопрос. Для последующего развития в экономической сфере нам, конечно, следует привлекать зарубежных экспертов, и мы делаем это. Мы активно взаимодействуем с международными финансовыми структурами, эта работа будет продолжаться и впредь. То есть, новая модель экономики – это сегодняшняя потребность. На эти вопросы отвечает Стратегическая дорожная карта, рассчитанная до 2025 года", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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