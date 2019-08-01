Президент Азербайджана: Мы не можем допустить искусственного завышения цен (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Мы не можем допустить искусственного завышения цен.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, завершая прошедшее в среду совещание, связанное с социально-экономической сферой.

"Несмотря на низкий уровень инфляции, в некоторых случаях наблюдается искусственное завышение цен. Соответствующим структурам необходимо серьезно заняться этим вопросом. Как только я получаю информацию, сразу же даются указания. То есть, необходим постоянный контроль за потребительским рынком, так как здесь не исключены и картельные сделки. Конечно, мы не можем допустить искусственного завышения цен. Необходим механизм строжайшего контроля. Эта сфера постоянно должна находиться в центре внимания", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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