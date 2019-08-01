Президент Азербайджана: Мы не можем допустить искусственного завышения цен (версия 2)

1 августа 2019 22:03 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 02:07)

БАКУ/Trend/ - Мы не можем допустить искусственного завышения цен.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, завершая прошедшее в среду совещание, связанное с социально-экономической сферой.

"Несмотря на низкий уровень инфляции, в некоторых случаях наблюдается искусственное завышение цен. Соответствующим структурам необходимо серьезно заняться этим вопросом. Как только я получаю информацию, сразу же даются указания. То есть, необходим постоянный контроль за потребительским рынком, так как здесь не исключены и картельные сделки. Конечно, мы не можем допустить искусственного завышения цен. Необходим механизм строжайшего контроля. Эта сфера постоянно должна находиться в центре внимания", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Керем Гасанов награжден орденом "За службу Отечеству" 2-й степени
Политика 20:39
Президент Ильхам Алиев наградил орденами и медалями лиц, принявших активное участие в организации 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку
Политика 19:32
Президент Ильхам Алиев наградил почетными дипломами лиц, принявших активное участие в организации 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку
Политика 19:28
Гаджи Мурад Ягизаров награжден орденом "Шараф"
Политика 18:55
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Агдаше
Политика 17:48
Президент Ильхам Алиев: В результате начала деятельности Южного газового коридора Азербайджан получит дополнительный доход
Политика 02:07
Лента новостей
В результате стрельбы в ходе протестов в Судане погибли четыре человека
Другие страны 21:54
США считают, что в Сирии и Ираке остается примерно 15 тыс. боевиков
США 21:31
Генсек ООН призвал Россию и США продлить СНВ-3
В мире 21:22
В Гвинее шесть детей погибли от удара молнии
Другие страны 21:11
В Азербайджане обнародовано число людей, принятых в вузы вне конкурса
Общество 21:03
Любовь и дружба народов Азербайджана и Норвегии в фотографиях (ФОТО)
Интересное 20:52
Керем Гасанов награжден орденом "За службу Отечеству" 2-й степени
Политика 20:39
Азербайджанские снайперы пристреляли оружие
Политика 20:36
Грузия осуществляет новый проект при поддержке ФАО
Бизнес 20:11