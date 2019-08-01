Президент Ильхам Алиев: В результате начала деятельности Южного газового коридора Азербайджан получит дополнительный доход (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - В результате начала деятельности Южного газового коридора Азербайджан получит дополнительный доход.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, завершая прошедшее в среду совещание, связанное с социально-экономической сферой.

"Необходимо изыскивать новые источники для экономического роста, чтобы он был устойчивым. Основную роль здесь играет развитие ненефтяного сектора. Однако нам также следует знать, что основным сектором для нашего экономического развития сегодня является нефтегазовый сектор. В этой сфере также предприняты очень важные шаги. Существенная работа проделана в связи с реализацией Южного газового коридора. В настоящее время реализация Южного газового коридора подходит к концу. Уже завершается исполнение его последнего сегмента. Это – исторический проект. В результате начала деятельности Южного газового коридора Азербайджан получит дополнительный доход. Считаю, что работа, проделанная за шесть месяцев, заслуживает одобрения", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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