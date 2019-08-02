Сахиба Гафарова: Достижения показывают, что Азербайджан развивается в правильном направлении

БАКУ/Trend/ - Социально-экономические показатели Азербайджана за первую половину 2019 года крайне положительные.

Об этом сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) от правящей партии «Ени Азербайджан» Сахиба Гафарова.

Она сообщила, что за первую половину этого года экономический рост составил 2,4 процента, а в ненефтяном секторе – 3,2 процента.

"Показатель роста ненефтяной промышленности составляет 15,7 процента. Эти цифры показывают успешную реализацию стратегии экономического развития за последние шесть месяцев. Особой похвалы достоин темп роста ненефтяного сектора», - сказала депутат.

По ее словам, все достижения показывают, что Азербайджан развивается в правильном направлении. Наряду с этим сделаны серьезные шаги по улучшению бизнес среды. Валютные резервы страны достигли 49 миллиардов, иностранный долг снизился на четыре процента.

«Социальная сфера всегда была приоритетным направлением государственной политики Азербайджана. В начале этого года Президент Ильхам Алиев утвердил большой социальный пакет и эти инициативы охватывают более четырех миллионов наших граждан. В целом, стоимость двух социальных пакетов, утвержденных главой государства, составляет 2,3 миллиарда на этот год и три миллиарда манатов на следующий. Почти двойное повышение зарплат, повышение пособий для вынужденных переселенцев на 50 процентов, а также увеличение минимальной пенсии с 116 до 200 манатов, открытие 60 тысяч рабочих мест с начала года говорит об успешном продолжении социальной политики. Естественно, это очень большие проекты и для их осуществления требуются значительные финансовые средства. Но экономическое развитие Азербайджана позволяет осуществить это должным образом. В итоге, каждый гражданин Азербайджана чувствует влияние экономического развития на свою жизнь», - отметила Сахиба Гафарова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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