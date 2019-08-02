Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новых послов Омана и Лаоса (ФОТО) (версия 2)

2 августа 2019 16:42 (UTC+04:00)

Изменен заголовок, добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:34)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Омана в стране Касема Мохаммада Салима Аль Салхи, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Также глава государства принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Лаоса в Азербайджане Сивиенгпхета Пхетворасака

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