Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новых послов Омана и Лаоса (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Омана в стране Касема Мохаммада Салима Аль Салхи, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Также глава государства принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Лаоса в Азербайджане Сивиенгпхета Пхетворасака

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