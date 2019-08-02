Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новых послов Омана и Лаоса (ФОТО) (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Омана в стране Касема Мохаммада Салима Аль Салхи, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Касем Мохаммад Салим Аль Салхи вручил свои верительные грамоты Президенту Ильхаму Алиеву. Затем Президент Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Подчеркнув, что двусторонние отношения между нашими странами находятся на хорошем уровне, политические связи вызывают удовлетворение, глава государства отметил важность дальнейшей активизации контактов и расширения сферы охвата двустороннего сотрудничества. Президент Ильхам Алиев подчеркнул значение налаживания связей между бизнес-кругами.

Посол Омана передал главе государства приветствия Султана Омана Кабуса бен Саида Аль Саида. Отметив необходимость расширения связей между двумя странами в различных сферах, дипломат заверил, что в период деятельности в качестве посла приложит все усилия в этом направлении.

Глава государства поблагодарил за приветствия Султана Омана Кабуса бен Саида Аль Саида, просил передать и его приветствия Султану Омана.

В ходе беседы были затронуты вопросы сотрудничества в области образования, в том числе межуниверситетских связей.

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Также глава государства принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Лаоса в Азербайджане Сивиенгпхета Пхетворасака.

Сивиенгпхет Пхетворасак вручил свои верительные грамоты Президенту Ильхаму Алиеву. Затем глава государства побеседовал с послом.

Президент подчеркнул важность дальнейшего расширения связей и определения конкретных сфер сотрудничества. Отметив значение взаимных визитов различного уровня, Президент Ильхам Алиев сказал, что во время этих визитов проводятся плодотворные обсуждения, связанные с дальнейшим развитием связей.

Посол Сивиенгпхет Пхетворасак передал главе нашего государства приветствия руководства Лаоса. Сивиенгпхет Пхетворасак сказал, что правительство и народ Лаоса высоко ценят поддержку азербайджанской стороной развития двусторонних связей. Сивиенгпхет Пхетворасак, в свою очередь, отметил вклад взаимных визитов различного уровня в развитие связей. Посол подчеркнул успешное развитие двусторонних отношений в различных сферах, выразил уверенность в дальнейшем расширении связей, основанных на хороших традициях.

Глава государства выразил признательность за приветствия руководства Лаоса, просил передать и его приветствия руководству этой страны.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между нашими странами в экономической, торговой, гуманитарной, туристической и других сферах.

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