Лейла Абдуллаева: Шаги некоторых австралийских официальных лиц, служащие пропаганде незаконного режима в Нагорном Карабахе, противоречат официальной позиции правительства Австралии

БАКУ/Trend/ - Шаги некоторых австралийских официальных лиц, служащие пропаганде незаконного режима в Нагорном Карабахе, противоречат официальной позиции правительства Австралии.

Об этом сказала пресс-секретарь министерства иностранных дел Лейла Абдуллаева комментируя сообщения о встрече официальных лиц Австралии с "представителями" незаконного сепаратистского режима в оккупированном регионе Азербайджана Нагорном Карабахе, передает в субботу Trend, со ссылкой на пресс-службу МИД

"Как мы ранее сообщали, министерство иностранных дел приняло в последние дни ряд решительных мер в связи с деятельностью организаций армянской диаспоры Австралии, пропагандирующих сепаратистский режим на оккупированных территориях нашей страны, а также, заявлениями австралийского официального лица армянского происхождения. Таким образом, временный уполномоченный по делам нашей страны в Австралии представил МИД этой страны ноту протеста. Также с послом Австралии в Азербайджане была проведена встреча в министерстве, и наш протест был доведен до его сведения. В ответ, на встрече в МИД Австралии с временным уполномоченным по делам нашей страны было отмечено, что позиция Федерального правительства Австралии по поддержке суверенитета и территориальной целостности Азербайджана остается неизменной. Противоположная сторона заявила, что так называемые «представители» сепаратистского режима не были официально признаны Канберрой, а упомянутый визит носит частный характер.

В дополнение министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров направил письмо австралийскому коллеге Марис Пейн. Ссылаясь в своем письме на позицию международной общественности по урегулированию армяно-азербайджанского Нагорно-карабахского конфликта, в том числе, на четыре резолюции Совета безопасности ООН от 1993 года и многочисленные другие решения и резолюции международных организаций, министр Эльмар Мамедъяров отметил, что шаги некоторых австралийских официальных лиц, служащие пропаганде незаконного режима на оккупированных территориях Азербайджана, противоречат официальной позиции правительства Австралии, и довел до сведения своего коллеги, что такие действия, не соответствующие международному опыту в отношении к сепаратистским режимам, являются неуважением к нормам и принципам международного права», - сказала Абдуллаева.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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