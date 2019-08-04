Внимание и забота, оказываемая ненефтяному сектору, дала свои результаты - депутат

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании, связанном с социально-экономической сферой и посвященном итогам первого полугодия 2019 года, привел конкретные факты достигнутых успехов. Об этом в воскресенье сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Таир Рзаев.

Депутат отметил, что в 2019 году для развития Азербайджана были предприняты успешные шаги как на международной арене, так и внутри страны, азербайджанская экономика значительного выросла.

"Это развитие хорошо наблюдается в ненефтяном секторе, которому Президент Ильхам Алиев уделяет особое внимание. В первой половине года экономический рост в республике был на уровне 2,4 процента, а это - хороший показатель. Рост ненефтяной промышленности на 15,7 процента, в частности, заслуживает одобрения. Это наглядно демонстрирует, что оказываемые ненефтяному сектору внимание и забота дали свои результаты", - сказал он.

Рзаев подчеркнул, что Азербайджан, значительно увеличив экономический потенциал, проводит глубоко содержательную социальную политику.

"Как неоднократно заявлял Президент Ильхам Алиев, в центре политики, проводимой в нашей стране, стоят интересы граждан Азербайджана. Источником последних распоряжений Президента Ильхама Алиева, предусматривающих повышение социального благосостояния населения, является безграничная любовь, внимание и забота к народу. В результате реализации за прошедший период 2019 года социальных пакетов по инициативе Президента Ильхама Алиева минимальная зарплата, можно сказать, что повысилась в два раза, а минимальная пенсия - на 72 процента. Эти социальные пакеты охватывают 4,2 миллиона граждан. В результате этого минимальная пенсия в Азербайджане по покупательной способности будет на первом месте на пространстве СНГ", - сказал депутат.

Он отметил, что в целом, Азербайджан представляет миру образцовую модель развития.

"Если обратить внимание на статистические показатели и провести сравнительный анализ, то ясно видно, что таких стран, как Азербайджан - с показателями динамичного экономического развития, на международной арене мало", - сказал Рзаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Али Гасымов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.