Внимание и забота, оказываемая ненефтяному сектору, дала свои результаты - депутат

4 августа 2019 12:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании, связанном с социально-экономической сферой и посвященном итогам первого полугодия 2019 года, привел конкретные факты достигнутых успехов. Об этом в воскресенье сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Таир Рзаев.

Депутат отметил, что в 2019 году для развития Азербайджана были предприняты успешные шаги как на международной арене, так и внутри страны, азербайджанская экономика значительного выросла.

"Это развитие хорошо наблюдается в ненефтяном секторе, которому Президент Ильхам Алиев уделяет особое внимание. В первой половине года экономический рост в республике был на уровне 2,4 процента, а это - хороший показатель. Рост ненефтяной промышленности на 15,7 процента, в частности, заслуживает одобрения. Это наглядно демонстрирует, что оказываемые ненефтяному сектору внимание и забота дали свои результаты", - сказал он.

Рзаев подчеркнул, что Азербайджан, значительно увеличив экономический потенциал, проводит глубоко содержательную социальную политику.

"Как неоднократно заявлял Президент Ильхам Алиев, в центре политики, проводимой в нашей стране, стоят интересы граждан Азербайджана. Источником последних распоряжений Президента Ильхама Алиева, предусматривающих повышение социального благосостояния населения, является безграничная любовь, внимание и забота к народу. В результате реализации за прошедший период 2019 года социальных пакетов по инициативе Президента Ильхама Алиева минимальная зарплата, можно сказать, что повысилась в два раза, а минимальная пенсия - на 72 процента. Эти социальные пакеты охватывают 4,2 миллиона граждан. В результате этого минимальная пенсия в Азербайджане по покупательной способности будет на первом месте на пространстве СНГ", - сказал депутат.

Он отметил, что в целом, Азербайджан представляет миру образцовую модель развития.

"Если обратить внимание на статистические показатели и провести сравнительный анализ, то ясно видно, что таких стран, как Азербайджан - с показателями динамичного экономического развития, на международной арене мало", - сказал Рзаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Али Гасымов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Муниципалитетам Азербайджана будут предоставлены полномочия по содержанию кладбищ
Общество 19 декабря 2017 16:03
Принятые ПАСЕ в отношении Азербайджана документы не смогут нанести ущерб авторитету страны - депутат
Политика 12 октября 2017 22:05
Эти мероприятия направлены на обеспечение надежной социальной защиты населения - депутат
Политика 22 января 2017 12:45
Поручение Президента Ильхама Алиева о повышении лимитов льготного потребления газа и электроэнергии служит благосостоянию людей - депутат
Политика 23 декабря 2016 16:10
Последнее решение Тарифного совета Азербайджана не навредит малообеспеченным семьям - депутат
Общество 29 ноября 2016 17:19
В Азербайджане для производственных предприятий должен сформироваться рынок покупателей - Тахир Рзаев
Общество 9 октября 2016 00:05
Лента новостей
Лучший игрок Кубка Африки Беннасер перешел в "Милан"
Спорт 14:01
ВВС Турции нейтрализовали трех террористов РПК на севере Ирака
Турция 13:40
Иран задержал иностранное судно в Персидском заливе с контрабандным топливом
Политика 13:34
Завтра в Азербайджане будет в основном без осадков
Общество 13:32
Француз со второй попытки пересек Ла-Манш на летающей доске
Европа 12:51
Десять человек погибли в результате стрельбы в Огайо (Обновлено)
США 12:27
За последнюю неделю в Иране погибли около 150 человек
Общество 12:20
У госпитализированной в Токио японки не обнаружили вирус Эбола
Другие страны 12:09
В США главу Гондураса обвинили в участии в заговоре
США 11:48