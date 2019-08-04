МИД Азербайджана выразил соболезнования семьям погибших в Эль-Пасо и Дейтоне

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования семьям погибших во время стрельбы в городах Эль-Пасо (штат Техас) и Дейтон (штат Огайо) США, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на страницу МИД в Twitter.

"Мы глубоко опечалены ужасными новостями о стрельбе в Эль-Пасо в Техасе и инциденте в Дейтоне, штат Огайо, в результате которого погибли многие невинные люди и десятки получили ранения. Мы выражаем наши соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении МИД.

Напомним, что в субботу 21-летний белый мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо. Он был задержан сотрудниками полиции. Как сообщили власти, погибли 20 человек, еще 26 были ранены.

Кроме этого, стрельба также произошла в городе Дейтон. Согласно информации, в результате стрельбы погибли десять человек, включая нападавшего, еще 16 пострадали.

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