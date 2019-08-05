Али Ахмедов: Оппозиция, заодно с заинтересованными внешними силами, начала против Азербайджана клеветническую кампанию

БАКУ/Trend/ - Оппозиция, объединившись с заинтересованными внешними силами, начала против Азербайджана тотальную кампанию, построенную на клевете и лжи.

Об этом сказал в понедельник Trend вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов.

Он сообщил, что целью этих действий является создание препятствий на пути устойчивого экономического развития Азербайджана, принижение значения положительного влияния реформ на рост благосостояния населения, попытка бросить тень на имидж Азербайджана.

«В сущности, они готовы сделать и с удовольствием делают все, что противоречит нашим национальным интересам. Оппозиция довела до сведения нужных адресатов, что готова к роли исторически проклятой «пятой колонны». хоть влияние и силы ее ничтожны. Таким образом, под вывеской «оппозиции» сформировалась и действует антинациональная группа. У них нет, ни программ, ни стратегии, ни общественной поддержки, ни даже лидера, заслужившего хоть малое доверие людей. Видны лишь их нездоровые политические амбиции, стремление к их реализации, хоть в самой уродливой форме и их готовность сотрудничать с силами, являющимися серьезной угрозой нашим национальным интересам. Концентрация деятельности оппозиции исключительно за рубежом, создание широкой пропагандистской сети, при поддержке внешних сил, использование методов и способов, испытанных в странах, стабильность и процветание которых были загублены усилиями этих сил, говорит о намерении браться в конкурентной борьбе не за политические, а иные методы. Наглядным примером этого являются частые призывы к насилию, агитация толкающая народ к восстанию со стороны представителей агрессивного, деструктивного крыла оппозиции. Было бы уместно вспомнить слова Президента Ильхама Алиева на заседании в мае, посвященном Дню Республики, о применении против Азербайджана не цивильной пропаганды. В результате оппозиция, цели и деятельность которой должны соответствовать статусу политической организации, превращается в элемент абсолютно не политический и не конструктивный.

К сожалению, когда сегодня мы говорим оппозиция, в основном перед глазами всплывает именно такая картина и такие персонажи.

Трансформация оппозиции в нездоровую и неконструктивную силу, актуализирует мобилизацию всех национальных сил для охраны государственности и стабильности.

Партия «Ени Азербайджан» проявила исключительные заслуги в установлении демократической, цивильной формы политической борьбы в Азербайджане. Эти традиции должны быть продолжены, мы должны крепить наши ряды во имя сохранения сегодняшних и обеспечения будущих успехов , лишения политической борьбы грязных и опасных методов, предотвращения формирования антинационального фронта под вывеской «оппозиции».

Я верю, что партия «Ени Азербайджан», всей своей силой, мобилизованностью, решительностью, верностью государству и Президенту Ильхаму Алиеву станет непреодолимой преградой перед всеми антинациональными силами. Она будет пресекать все их провокации и пропаганду, построенную на лжи и клевете. Им будет дан достойный ответ в виде утверждения реалий, отражающих сегодняшний Азербайджан и его блестящее будущее.

Мы на верном пути. Этот путь стоит самоотверженности, и я призываю всех активных членов партии «Ени Азербайджан», молодежь к новым самоотверженным делам», - сказал Али Ахмедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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