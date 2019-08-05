Экспозиция Азербайджана на Международных армейских играх - 2019 вызывает большой интерес

5 августа 2019 18:14 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Закир Гасанов побывал в "Доме дружбы" на полигоне Алабино, для ознакомления с образцами истории, культуры, искусства и национальной кухни, демонстрируемыми странами-участниками соревнований "Международные армейские игры - 2019".

Наряду с министром обороны Азербайджана экспозиции нашей страны, относящиеся к истории, культуре, обычаям и быту также осмотрели министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу и другие гости, передает в понедельник Trend со ссылкой на Минобороны.

Министр обороны также встретился с нашими военнослужащими, участвующими на конкурсе «Полевая кухня».

Экспозиции будут демонстрироваться до конца соревнований. Военные повара различных стран, включая и Азербайджан, каждый день предлагают участникам соревнований и гостям сотни образцов национальной кухни.

Многочисленные гости, осматривающие наши экспозиции пробуют блюда, приготовленные военными поварами Азербайджана.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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