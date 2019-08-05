Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева принимает участие в церемонии открытия 31-й Международной олимпиады по информатике (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Сегодня в Бакинском конгресс-центре проводится церемония открытия 31-й Международной олимпиады по информатике. Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева принимает участие в мероприятии.

Об этом передает в понедельник Trend.

Заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики Администрации Президента Азербайджана Фарах Алиева зачитала поздравительное послание Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой к участникам 31-й Международной олимпиады по информатике.

На мероприятии министр образования, председатель IOI 2019 Джейхун Байрамов отметил значимость организации столь престижного мероприятия в нашей стране. Министр рассказал о долгом пути, пройденном до IOI 2019, проделанной работе. Было отмечено, что сегодня одной из важных задач в системе образования страны является обеспечение развития человеческого капитала, а также усиление роли ИКТ и виртуального обучения, знаний в области компьютерных сетей.

Говоря об успехах нашей страны на международных олимпиадах, министр образования подчеркнул, что проведение международной олимпиады в Азербайджане будет вкладом в развитие сферы информатики.

Ректор университета АДА, посол, почетный председатель IOI 2019 Хафиз Пашаев отметил, что одной из главных целей в организации олимпиады является выявление талантливой молодежи в области информатики и доведение до молодежи важности изучения компьютерных наук.

Президент Международной олимпиады по информатике, профессор Орег Ли ознакомил участников церемонии с декларацией открытия «IOI 2019», рассказал о важности соревнований.

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