Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в церемонии открытия 31-й Международной олимпиады по информатике (ФОТО) (версия-2)

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БАКУ/Trend/ - 5 августа в Бакинском Конгресс-центре состоялась церемония открытия 31-й Международной олимпиады по информатике (IOI 2019).

В церемонии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева. Об этом передает в понедельник Trend.

Сначала прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

Заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики Администрации Президента Азербайджана Фарах Алиева зачитала поздравительное послание Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой к участникам 31-й Международной олимпиады по информатике.

На мероприятии министр образования, председатель IOI 2019 Джейхун Байрамов отметил значение организации столь престижного мероприятия в нашей стране. Министр рассказал о долгом пути, пройденном до IOI 2019, проделанной работе. Он отметил, что сегодня одной из важных задач в системе образования страны является развитие человеческого капитала, а также усиление роли ИКТ и виртуального обучения, компьютерных знаний.

Говоря об успехах нашей страны на международных олимпиадах, министр образования подчеркнул, что проведение международной олимпиады в Азербайджане внесет вклад в развитие сферы информатики.

Министр отметил, что в Азербайджане, успешно развивающемся под руководством Президента Ильхама Алиева, проводятся различные международные и региональные мероприятия. Всего лишь две недели назад в Баку состоялся 15-й Европейский юношеский летний олимпийский фестиваль. В 2012 году в столице Азербайджана успешно прошел песенный конкурс "Евровидение", в 2015 году – первые Европейские игры, в 2017 году – IV Игры исламской солидарности, с 2016 года проводится этап Гран-при Азербайджана Формула 1.

Отметив особое внимание в стране к участию в научных конкурсах и их проведению, Джейхун Байрамов напомнил о том, что в 2015 году в Баку прошла 47-я Международная химическая олимпиада, на которой азербайджанские студенты завоевали две медали. Министр подчеркнул, что такие мероприятия играют большую роль в развитии дружбы между молодежью, мира и межкультурного диалога.

Джейхун Байрамов сказал, что международные научные олимпиады являются не только средством популяризации науки, но и важной частью образования. За последние шесть лет школьники привезли с этих олимпиад более 150 медалей, ожидается, что их количество увеличится. Эффективное использование знаний, полученных в период обучения, так же важно, как и завоевание этих медалей. Сегодня мир обсуждает, какие знания и умения понадобятся в период четвертой промышленной революции. В нашу повседневную жизнь вошли робототехника, глобальная информация, искусственный интеллект и автоматизация. Важным вопросом в такое время является уверенность в том, что человечество будет больше использовать изобретенные и изобретаемые передовые технологии.

Напомнив о том, что первая международная олимпиада по информатике прошла 30 лет назад в Болгарии, министр образования отметил, что интерес к этому престижному мероприятию с каждым годом возрастает. Он довел до внимания, что большинство участников IOI в настоящее время являются ведущими специалистами ИТ, занимающимися стартапами и инновациями.

Министр подчеркнул, что в 1965 году профессор Калифорнийского Университета, выдающийся азербайджанский ученый Лютфи Заде совершил в Беркли революцию своей теорией нечеткой логики. В то время, наверное, невозможно было представить, что нечеткая логика войдет в нашу повседневную жизнь посредством технологий в области автомобилестроения, электроники, медицины, транспорта, телекоммуникаций и др. Для сегодняшней молодежи Лютфи Заде является символом верности науке и будущему человечества.

Министр образования Джейхун Байрамов выразил признательность всем, кто вложил труд в проведение мероприятия в Азербайджане, пожелал успехов участникам 31-й Международной олимпиады по информатике.

Ректор университета АДА, посол, почетный председатель IOI 2019 Хафиз Пашаев отметил, что одной из главных целей организации олимпиады является выявление талантливой молодежи в области информатики и доведение до молодежи важности изучения компьютерных наук.

"Те, кто сегодня сидит в аудиториях, в предстоящие 10-15 лет будут формировать тенденции и повестку дня технологического развития. Поэтому то, что мы принимаем это мероприятие, демонстрирует глубокий интерес Азербайджана к сектору ИТ, его заботу и поддержку", - сказал Хафиз Пашаев.

Отметив, что Университет АДА является стремительно развивающимся вузом, ректор довел до внимания, что Школа ИТ и инженерии этого университета была учреждена с целью подготовки молодых инженеров, программистов и профессионалов в сфере ИТ, необходимых для развития "экономики знаний". "Наши выпускники работают в таких глобальных компаниях-технологических лидерах, как Google, Oracle, Microsoft, а также помогают местной отрасли ИТ. Ежегодно проводимые Университетом АДА соревнования стартапов не только поддерживают идеи молодежи, но и способствуют их превращению в успехи бизнеса. В этом году в соответствии с правилами и стандартами Международной олимпиады по информатике мы также провели полуфинал и финал Национальной олимпиады по информатике.

Мы намерены стать центром совершенства по научным исследованиям и инновациям в регионе",- сказал Хафиз Пашаев. Он сообщил, что для этого в будущем при Университете АДА планируется создать "Научную деревню". Ректор отметил, что создание в АДА Аналитико-исследовательского центра Дата уже привлекло внимание молодых талантов.

Подчеркнув, что в предстоящие дни участники олимпиады, посетив "умный" и "зеленый" кампусы Университета АДА, смогут познакомиться с обучающими и исследовательскими программами, ректор Хафиз Пашаев сказал: "Надеюсь, что это посещение произведет на вас приятное впечатление, и вы заинтересуетесь нашими стипендиальными возможностями. Верю, что эти летние дни в Баку и участие в соревнованиях будут для всех вас запоминающимися".

Хафиз Пашаев выразил особую признательность правительству Азербайджана и другим оказавшим поддержку сторонам за организацию этого мероприятия.

Президент Международной олимпиады по информатике, профессор Грег Ли ознакомил участников церемонии с декларацией открытия IOI 2019, рассказал о важности соревнований.

Вице-президент компании Acer, являющейся официальным глобальным спонсором олимпиады, по России, Восточной Европе и Турции Григорий Низовский рассказал о сотрудничестве Acer и IOI.

Затем были представлены делегации IOI 2019 из 88 стран и регионов.

На церемонии открытия был показан видеоролик, отразивший лого всех международных олимпиад по информатике, проведенных с 1989 года, а также видеоролики, посвященные деятельности официального спонсора IOI – Acer и Баку.

Мероприятие продолжилось художественной частью.

Отметим, что 31-я Международная олимпиада по информатике продлится до 11 августа. В мероприятии, которое проводится в нашей стране впервые, принимают участие официальные делегации из 88 стран и регионов, в состав которых входят более 600 учащихся, учителей и экспертов, в том числе из Азербайджана.

Олимпиада проводится по инициативе Министерства образования при поддержке Университета АДА, Министерства транспорта, связи и высоких технологий и других государственных структур. Официальный глобальный спонсор олимпиады – компания Acer. Кроме того, Azercell Telekom оказывает поддержку как "Цифровой спонсор талантов", а PAŞA Bank – как "спонсор талантов". Медиа-партнер олимпиады – Общественное телевидение.

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