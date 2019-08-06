Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного благоустроенного двора в рамках проекта «Наш двор»

БАКУ/Trend/ - В Баку в рамках проекта «Наш двор» благоустроен и передан в пользование жителей очередной двор.

Сегодня состоялась церемония открытия очередного двора в рамках реализуемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой проекта «Наш двор», направленного на благоустройство не ремонтированных дворов, сообщает во вторник Trend.

В открытии двора, а также в массовой акции посадки деревьев, проведенной во время мероприятия, приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева.

Обновленный двор общей площадью 1,4 гектара охватывает семь пятиэтажных зданий по улице Абая Кунанбаева, 3, 3А, 5/13, 5В, 5В, 5А/15 и по улице Сулеймана Сани Ахундова, 15/1 в Бинагадинском районе, в которых проживают 2 650 человек.

Основная цель проекта «Наш двор» заключается в содержании бакинских дворов в экологически чистом и благоустроенном состоянии, восстановлении зеленых насаждений, составляющих основу городской экологии, формировании здорового образа жизни, создании безопасных и комфортных условий для жизни жителей.

В очередном благоустроенном дворе предусмотрены возможности для удобного передвижения инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. В целях создания благоприятных условий для развития детей всех возрастных групп и эффективного досуга молодежи на территории построены площадки с искусственным покрытием для мини-футбола и баскетбола, шахматная площадка, три детские игровые площадки, установлены спортивные сооружения. Помимо этого, на территории установлены восемь беседок, многочисленные скамейки и мусорные баки, отремонтирован и оборудован дом для проведения поминальных и свадебных церемоний.

Главная цель в создании таких площадок заключается в обеспечении здорового образа жизни молодежи, укреплении их здоровья, эффективной организации досуга, в том числе создании привычки регулярно заниматься спортом.

С учетом пожеланий жителей установлены новые фонарные столбы, полностью отремонтированы фасад и подъезды зданий. Наряду с восстановлением существующего озеленения, на территории дополнительно посажены 100 деревьев, создана зеленая полоса на участке площадью 3000 квадратных метров.

Двор, сданный в пользование жителей в Бинагадинском районе, является двадцать восьмым благоустроенным двором в рамках проекта «Наш двор».

Реализация данного проекта предусматривается во всех районах Баку. В связи с этим просьба представлять в Общественное объединение IDEA информацию и рекомендации о нуждающихся в благоустройстве дворах нашей столицы.

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