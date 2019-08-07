Администрация Президента: Религиозные праздники немусульман, проживающих в Азербайджане отмечаются на высоком уровне

БАКУ/Trend/ - Неудивительно, что накануне праздника мусульманского мира звучат определенные лозунги, организации, выдающие себя за защитников животных, пытаются бросить тень на праздники мусульман, в особенности на праздник Гурбан, якобы, массовыми жертвоприношениями нарушаются права животных.

Об этом сказал старший консультант отдела по вопросам межнациональных отношений, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджана Алигейдар Зульфугаров на конференции «Религиозные праздники: история, традиция и современность», передает в среду Trend.

По его словам, известно, что все это является предвзятостью по отношению к исламу.

"Это акции, ведущиеся против распространения прогрессивных идей ислама. И мы, как мусульманское государство, сохраняем бдительность в этом вопросе и должны в цивильном порядке адекватно отвечать на такие поступки», - сказал Зульфугаров.

Он сообщил, что в Азербайджане, наряду с праздниками мусульман, с особым торжеством отмечаются праздники представителей и других религий.

«Государство создает необходимые условия для проведения этих праздников. Религиозные праздники немусульман, проживающих в Азербайджане отмечаются на высоком уровне», - подытожил представитель Администрации Президента.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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