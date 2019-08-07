Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового Центра молодежи в Пираллахинском районе (ФОТО) (версия 2)

7 августа 2019 18:29 (UTC+04:00)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:24 )

БАКУ /Trend/ - В среду в Пираллахинском районе был сдан в эксплуатацию новопостроенный Центр молодежи.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Центра.

Об этом Trend сообщает в среду со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава государства Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие здания.

В трехэтажном здании Центра молодежи функционирует музей Гейдара Алиева. Здесь демонстрируются экспонаты, отражающие жизнь и деятельность великого лидера. В центре также созданы актовый и электронный читальный залы, зал бракосочетаний, робопарк, кружки рисования, керамики-скульптуры, «умелые руки», фотостудия и выставочный салон. Особое внимание здесь будет уделяться эффективной организации досуга молодежи, овладению ею различными профессиями и ремеслами.

Формирование молодежной политики в Азербайджане, ее вступление на новый этап развития связаны с именем общенационального лидера Гейдара Алиева. После 2003 года молодежная политика в нашей стране продолжается в новой плоскости. Важную роль с этой точки зрения играет Государственная программа «Азербайджанская молодежь в 2017-2021 годах», осуществляемая под руководством главы государства.

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