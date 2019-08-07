Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового административного здания Пираллахинской районной организации ПЕА (ФОТО) (версия 2)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:26)

БАКУ /Trend/ - В среду состоялось открытие нового административного здания Пираллахинской районной организации ПЕА.

Об этом Trend сообщает в среду со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии.

Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие здания.

Для Пираллахинской районной организации правящей партии «Ени Азербайджан» построено двухэтажное современное здание. Здесь созданы все возможности для плодотворной деятельности членов партии.

Партия «Ени Азербайджан» играет особую роль в сегодняшнем стремительном развитии страны, повышении международного авторитета республики и прогрессе, достигнутом во всех сферах. Главная и ведущая политическая сила Азербайджана - партия «Ени Азербайджан», непосредственно участвуя в достижении всех этих успехов, отчетливо демонстрирует, что является партией народа. А это свидетельствует о том, что слова великого лидера Гейдара Алиева «Партия «Ени Азербайджан» - это партия прошлого, настоящего и будущего» находят подтверждение в реальной жизни.

В успешной деятельности партии велика также роль ее районных организаций. административные здания, построенные во всех регионах для районных организаций партии «Ени Азербайджан», отличаются современностью, придают дополнительную красоту городам и районам.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.