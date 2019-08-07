Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с производственным процессом на рыборазводном заводе «НереМИЗ», созданном в Пираллахинском районе (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились в среду с производственным процессом на рыборазводном заводе «НереМИЗ», созданном в рамках проекта рыборазводного комплекса «Нерекенд» в Пираллахинском районе.

Об этом передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Руководитель компании CMS Properties Эйваз Эйвазов проинформировал главу государства и первую леди о предприятии. На въезде на остров Пираллахи построены производственные цеха закрытого типа комплекса, фундамент которого был заложен Президентом Ильхамом Алиевым в 2017 году. На первоначальном этапе годовая производственная мощность этого предприятия общей площадью 6 гектаров будет составлять 100 тонн осетровых, 25 тонн стерляди и 4 тонны черной икры. Здесь предусматривается открытие 30 рабочих мест, а в перспективе их число будет доведено до 70-ти. В рамках комплекса спроектированы ферма открытого типа, отель, яхт-клуб и коттеджи.

На рыборазводном заводе «НереМИЗ» завершилось строительство фермы закрытого типа, которая благодаря современным технологиям обеспечивает замкнутую циркуляцию воды. Технологический процесс, обеспечивающий круговорот воды в закрытой системе, позволяет защитить производство осетровых от влияния природных факторов и ускорить темпы выращивания. Выращенные здесь осетровые в течение примерно двух лет будут доведены от стадии инкубационного яйца до 5 кг товарного веса. На очередном этапе проекта предусматривается сооружение клеточного хозяйства в море. В настоящее время проводятся измерительно-поисковые работы для выбора подходящего места. В результате годовой объем производства планируется довести до 200 тонн рыбы и 20 тонн икры. В целях организации централизованной и в соответствии с необходимыми нормативами продажи рыбы, выращенной на фермах комплекса, а также выловленной рыбаками в море, созданы необходимые условия, построен рыбный рынок.

В рамках проекта в целях озеленения территории и создания условий для отдыха населения благоустроена береговая зона вокруг комплекса, на территории заложен современный парк.

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