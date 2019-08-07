Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового паркового комплекса «Мирвари» в Пираллахинском районе (ФОТО) (версия 3)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в среду приняли участие в открытии нового паркового комплекса "Мирвари" в Пираллахинском районе.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В комплексе площадью пять гектаров созданы мини-футбольная площадка для детей и две игровые площадки, установлены различные аттракционы, качели, спортивные сооружения, беседки, построен фонтан. В этом уголке отдыха, оснащенном современной осветительной системой, построена также сцена для проведения различных мероприятий.

Глава государства и первая леди посмотрели выставку картин и образцов декоративно-прикладного искусства, созданных инвалидами Карабахской войны в рамках программы "Поддержка семейного бизнеса Asan" "ASAN xidmət".

В уголке отдыха действует также Центр дневного пребывания для престарелых. Он создан на основании Распоряжения "О дополнительных мерах по расширению социальных услуг, оказываемых детям и другим лицам, нуждающимся в особой заботе", подписанного Президентом Ильхамом Алиевым в июне 2019 года. Здесь ежедневно на сменной основе будут оказываться бесплатные услуги 50 престарелым людям, нуждающимся в социальной помощи.

В последние годы в соответствии с поручениями и указаниями Президента Ильхама Алиева еще более расширилась работа по благоустройству и созиданию, проводимая в Баку. Как составная часть этих мер широкий размах получило создание новых парков и реконструкция на современном уровне существующих зон отдыха. Эта работа играет большую роль с точки зрения организации отдыха жителей столицы и туристов, приезжающих в нашу страну. Все это также превратило Баку в один из самых красивых городов мира. Это неоднократно подчеркивают как жители столицы, так и гости нашего города. Осуществление таких современных проектов, служащих населению, является реальным результатом социально-экономической политики, проводимой под руководством главы государства.

Затем глава государства и первая леди встретились в Парковом комплексе "Мирвари" с представителями общественности района.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева поприветствовали представителей общественности.

Жители: Добро пожаловать, господин Президент, уважаемая Мехрибан ханым.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Мехрибан Алиева: Добрый день, очень рады видеть вас, большое спасибо.

Житель: Господин Президент, мы, аксакалы Пираллахинского района, еще раз говорим Вам, Мехрибан ханым "Добро пожаловать!". Сегодня поселок Пираллахи, Пираллахинский район, можно сказать, один из самых передовых районов города Баку. Мы выражаем Вам глубокую признательность за всю эту проделанную работу. Вся эта работа по благоустройству проделана благодаря Вам.

Житель: Желаем Вам, Мехрибан ханым крепкого здоровья.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Житель: Несколько дней назад Вы встречались с беженцами. А сегодня, господин Президент, Вы встречаетесь с нами в Пираллахи. Выражаем Вам глубокую признательность. Здесь проводится большая работа по благоустройству. Много аварийных зданий, около 400, сейчас благодаря Вам идет строительство. Да хранит Вас Аллах.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Развитию района уделяется внимание. В последние годы проделана большая работа по благоустройству и созиданию. Изменился облик района и, как вы сегодня сказали, это – один из самых передовых районов Баку. Здесь реализуются инфраструктурные проекты, два года назад был осуществлен проект питьевой воды, решены все вопросы, связанные с газификацией. Создаются рабочие места, здесь строится завод по производству лекарств, некоторое время назад состоялось открытие завода по производству шприцев. То есть, это свидетельствует о том, что мы и добиваемся успехов в создании рабочих мест, и проводим работу по благоустройству. Сданы новые дома для вынужденных переселенцев, там размещено более 300 семей. Строятся административные здания, дороги. То есть, для всестороннего развития района проводится большая работа, она будет проводиться и впредь. Создание рабочих мест – также один из вопросов, всегда стоящих на повестке дня, и считаю начало деятельности рыборазводного завода очень важным событием. Конечно, закладываются общественные зоны, парки, есть прекрасные возможности для отдыха граждан.

Жители: Большое спасибо.

Ветеран спорта: Я, как ветеран спорта, чемпион мира, от имени спортсменов выражаю глубокую признательность Мехрибан ханым. Желаю Вам здоровья. У меня протезная нога, Вы помогли мне, большое спасибо.

Мехрибан Алиева: Спасибо. Желаю вам здоровья.

Ветеран спорта: Сегодня мне помогают заниматься спортом, поддерживают меня, мы проводим соревнования. И я, как ветеран спорта, желаю Вам здоровья, добро пожаловать в наш Пираллахи. Мы всегда готовы служить Родине.

Ветеран-нефтяник: Дорогой Президент, дорогая вице-президент, я, как ветеран-нефтяник, также желаю Вам крепкого здоровья, успехов. Как было сказано Вами, генеральную линию Вашей политики действительно составляем мы, азербайджанский народ. Желаем Вам новых успехов в этом деле. Да хранит Вас Всевышний!

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо.

В заключение была сделана фотография на память.

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